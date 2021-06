Zeuthen

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 79-jährigen Rentner aus Zeuthen. Der Mann war in den Vormittagsstunden in Königs Wusterhausen zu einem Arztbesuch, kam danach jedoch nicht wieder zu Hause an, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.

Der Vermisste ist zirka 173 Zentimeter groß, 73 Kilogramm schwer, trägt graue, zum Teil noch blonde kurze Haare und ist mit einer grauen Hose und einem blau-weißen Shirt bekleidet. Er ist ohne Gehhilfen noch gut zu Fuß unterwegs, allerdings altersbedingt erkrankt und nur grob orientiert.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer hat eine Person, zu der die Beschreibung passt, in den letzten Stunden gesehen und kann sachdienliche Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthalt geben? Wenden Sie sich bitte telefonisch unter 03375 2700 an die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen oder melden Sie sich im Internet auf der Seite der Polizei.

Von MAZonline