Königs Wusterhausen

Inzwischen zum 5. mal hatte „Agraraktiv“ zum Landeswettbewerb unter dem Motto „LAND-WIRT-SCHAF(F)T-RAUM“ Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen aufgerufen.

Die 9. Klasse der Dahmelandschule beteiligte sich am Wettbewerb und konnte sich über den 3. Preis freuen. Martina Finkel, Regionalbeauftragte von Agraraktiv kam am Donnerstag in die Schule, um den Preis zu überreichen. Sie lobte die Schüler für ihre Teilnahme und verrät, dass sie bei manchen Fragen auch schon mal gründlich überlegen musste. Neben der Urkunde gab es einen großen Korb regionaler Produkte, aus denen die Schüler ein Frühstück zubereiteten.

Martina Finkel (l.) überreicht die Urkunde an Denise Fröhlich. Quelle: Gerlinde Irmscher

Hände waschen, Schürze anziehen und dann ging es ans Werk. Da wurde unter anderem Gemüse oder Obst geschnippelt, Käsespieße gemacht oder Platten mit Aufschnitt und Käse belegt, natürlich schön dekoriert. Maik und Tim stellten fest, dass es schon ein bisschen Körpereinsatz kostet, aus Schlagsahne Butter zu machen. Für die, die es süß mögen, rührte Bashir Erdbeeren unter den Joghurt. Denise Fröhlich, die in der Klasse Hauswirtschaft unterrichtet freute sich über die Aktivitäten ihrer Schüler und nach nicht mal einer Stunde konnte das „Buffet“ eröffnet werden.

Alle helfen mit bei der Zubereitung des Frühstückes. Quelle: Gerlinde Irmscher

Wie schon in den vergangenen Jahren war die Resonanz auf den Wettbewerb groß. Mehr als 200 Schulklassen mit rund 4400 Schülerinnen und Schülern nahmen teil. Ihnen die „Grünen Berufe“, die moderne Landwirtschaft und den ländlichen Raum näher zu bringen, dazu bietet die Heimvolkshochschule am Seddiner See mit diesem Projekt eine Plattform. So galt es für die achten und neunten Klassen sich in dem Wettbewerb rund um die Grünen Berufe, mit Agrarpolitik, Pflanzenbau und der Tierhaltung auseinanderzusetzen. Dass die jeweils 20 Fragen nicht immer leicht zu beantworten waren, das können die Neunt-Klässler der Dahmelandschule bestätigen.

Lesen Sie auch:

Normalerweise werden die Gewinner auf der Internationalen Grünen Woche (IGW) auf der Bühne in der Brandenburghalle gezogen. Da die IGW in diesem Jahr digital stattfand, wurde nun auch die Ziehung per Videokonferenz übertragen. Agrarminister Axel Vogel zog gemeinsam mit Henrik Wendorff, Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes, wie auch mit der Direktorin der Heimvolkshochschule Antje Pecher.

Von Gerlinde Irmscher