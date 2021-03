Königs Wusterhausen

Seit dem 8. März gibt es ein neues Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße von Königs Wusterhausen, gegenüber der Stadtbuchhandlung. „Abussi‘s Markt“ steht in roten, weiß umrandeten Buchstaben am Fenster. Schon draußen vor dem Laden befindet sich der erste Blickfang – frisches Obst und Gemüse. In allen Facetten von Rot, Grün, Orange, Gelb bis Braun leuchten die Waren in der Märzsonne.

Drinnen wartet ein umfangreiches Lebensmittelsortiment. Backwaren, Gewürze, Oliven, Hülsenfrüchte, Nüsse, Kaffee, Tee, Süßigkeiten, Milchprodukte und Fleischwaren gehören dazu. Die Produkte kommen aus Mittelmeerländern wie Italien, Griechenland, der Türkei, Syrien, dem Libanon und und und. Von orientalischem Baklava, einem in Honig oder Sirup eingelegten Gebäck, über Izgara Sosis, türkische Hühnerbratwürste, bis zu Fladenbrot oder Muskraut, auch ägyptischer Spinat genannt, kann man viele Entdeckungen in „Abussi’s Markt“ machen und seinen kulinarischen Horizont erweitern.

Inhaber der „Osteria Forio“

Abussi ist der Spitzname von Abbas Reda. Der gebürtige Libanese ist vielen Königs Wusterhausenern als Restaurantbesitzer bekannt. Seine „Osteria Forio“ hat in der gastronomischen Landschaft der Stadt seit 17 Jahren einen festen Platz.

„Ich habe schon lange die Idee, einen Laden mit Produkten aus dem Mittelmeerraum zu eröffnen. Das fehlte in KW, man musste extra nach Berlin fahren. Fast drei Jahre habe ich auf freie Geschäftsräume in der Bahnhofstraße gewartet“, erzählt Abbas Reda, der mit seiner Familie in Königs Wusterhausen lebt.

Er freut sich, dass die Resonanz auf das Angebot in seinem Markt bisher sehr positiv war und es macht ihm Spaß, den Kunden Produkte aus anderen Ländern nahezubringen. „Man sollte ruhig mal was Neues ausprobieren, zum Beispiel die Feigenmarmelade mit Walnüssen und Sesam oder den Mokka-Kaffee, der direkt aus dem Libanon kommt und der Hammer ist.“

Renate Schumann, die gerade eingekauft hat, meint: „Ich war neugierig, was es hier so alles gibt und habe mir italienisches Olivenöl, Thymiankekse und eine türkische Würzpaste mitgenommen. Ein interessantes Angebot, ich werde sicher wiederkommen.“ Zurzeit hat „Abussi’s Markt“ von 7.30 bis 19 Uhr geöffnet. Demnächst werden die Ladenzeiten auf 20 Uhr ausgedehnt. Und voraussichtlich ab Mai wird ein Lieferservice angeboten. Der Mindestbestellwert dafür beträgt 20 Euro.

