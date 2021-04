Königs Wusterhausen

Der kürzlich abgewählte Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) kandidiert wieder für das Amt. Die Wählervereinigung FWKW nominierte ihn nach MAZ-Informationen als Kandidat für die Bürgermeisterswahl am 4. Juli. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Ennullat war am 7. März bei einem Bürgerentscheid in Königs Wusterhausen abgewählt worden. Eine SVV-Mehrheit hatte das Abwahlverfahren in Gang gebracht, sie sah keine Möglichkeit der Zusammenarbeit mit ihm. Vorausgegangen war ein 15 Monate währender Dauerstreit.

Ein Bündnis mehrerer Parteien und Wählergruppen in Königs Wusterhausen hat mit der parteilosen Michaela Wiezorek eine gemeinsame Bürgermeister-Kandidatin vorgeschlagen. Sie soll am 23. April auf einer gemeinsamem Mitgliederversammlung nominiert werden.

Von Frank Pawlowski