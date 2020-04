Im Corona-Modus: So lief der erste Tag bei den Abi-Prüfungen

Königs Wusterhausen

Die schriftlichen Abitur-Prüfungen im Corona-Modus haben begonnen. Im Friedrich-Schiller-Gymnasium in Königs Wusterhausen bedeutete das am Montag: vier bis fünf Schüler und zwei Lehrer waren in einem Raum, wo sonst 18 bis 20 Prüflinge sitzen.

52 Prüflinge am Montag

52 junge Frauen und Männer nahmen an der Prüfung im Fach Gesellschaftswissenschaften teil. Sie fand unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt. „Wir haben praktisch im Minutentakt den Zutritt organisiert“, sagt Schulleiter Mario Bengsch. Es dauerte knapp eine halbe Stunde, bis alle Schüler an ihrem Platz waren und es losgehen konnte. „Alle haben sich sehr gut daran gehalten.“

Anzeige

Desinfektion am Eingang

An den Eingängen standen Desinfektionsmittel bereit. In den Klassenräumen gibt es Waschbecken und Seife. Für die Corona-Hygiene ist gesorgt im Gymnasium. „Gegenwärtig läuft es sehr gut“, sagt Mario Bengsch. Am Dienstag, Mittwoch und Freitag stehen weitere Prüfungen an. Er rechnet hier ebenfalls mit einem reibungslosen Ablauf. Schwieriger wird es in der kommenden Woche werden, unter anderem steht am 30. April die Deutschprüfung an.

Weitere MAZ+ Artikel

Aula und Turnhalle

Mit 100 Prüflingen ist die Teilnehmerzahl ungleich höher. „Wir werden auf Räume ausweichen, die nicht optimal sind“, so der Schulleiter. Die Schüler werden auch mit Aula und Turnhalle vorlieb nehmen müssen, weil dort genügend Abstand eingehalten werden kann. Am 5. Mai stehen das Mathematik-Abi und die Englischprüfung der 10. Klassen auf dem Programm. Das wird eine noch größere Herausforderung für die Schule werden. Die Prüfungsaufgaben wurden vor der Corona-Krise erarbeitet. Von einem Not-Abitur könne daher keine Rede sein, so Bengsch.

Keine Schule an Prüfungstagen

Ein Schulbetrieb ist an den Prüfungstagen nicht möglich, sagt Mario Bengsch. Es stehe nicht genügend Platz und Personal zur Verfügung. Schon die erste Prüfung am Montag hätte die Schule personell an den Rand der Kapazitäten gebracht, weil für die kleinen Prüfungsgruppen viele Lehrer als Aufsicht benötigt werden.

Verschiedene Bedingungen

Wie die geplante schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs in den kommenden zwei Wochen unter den Corona-Auflagen funktionieren soll, weiß Mario Bengsch noch nicht. Anweisungen dazu werden in dieser Woche aus dem Bildungsministerium erwartet. Aber Bengsch ist überzeugt, dass jede Schule sie individuell wird umsetzen müssen, weil die räumlichen Bedingungen so verschieden seien. Im Friedrich-Schiller-Gymnasium sind 28 bis 30 Schüler in einer Klasse, 20 bis 26 in einem Kurs.

„Wir brauchen Zeit, um eine vernünftige Lösung zu erarbeiten“, sagt Mario Bengsch. „Wir wollen eine Situation herbeiführen, die für Schüler, Lehrer und Eltern tragbar ist.“

Von Frank Pawlowski