Königs Wusterhausen

Für Schnäppchenjäger ist es vermutlich die Nachricht des Tages, denn der Discounter Action hat angekündigt, eine Filiale in Königs Wusterhausen eröffnen zu wollen. Lange muss auch nicht mehr gewartet werden, bis dort geshoppt werden kann, denn bereits am Samstag, dem 2. Oktober, soll das Geschäft im Pirschgang 2 die Türen für die Kundschaft öffnen.

Nachdem der Penny-Markt aus dem Backsteingebäude 2018 auszog, fehlte es den Anwohnern in Deutsch Wusterhausen schlicht an einer Einkaufsmöglichkeit. Statt zu Fuß oder mit dem Fahrrad müssen sie seitdem mit dem Auto zum nächsten Supermarkt.

Immer wieder kursierten Gerüchte von einem möglichen Nachfolger, doch bislang stand das Gebäude leer. So war beispielsweise von einem Abriss des einstigen Discounters die Rede, aber auch Vermutungen wie eine Vergrößerung des Marktes erreichten die MAZ in der Vergangenheit.

Nach dem Wegfall des Pennys schloss die beliebte Fleischerei im darauffolgenden Jahr ihre Türen. Für die lokale Nahversorgung war seitdem nicht mehr gesorgt, was zu Verdruss bei den Anwohnern führte. Doch nun können diese sich über die Eröffnung eines neuen Geschäfts freuen, auch wenn es sich dabei nicht um einen Lebensmittelmarkt handelt.

In dem Action werden den Kundinnen und Kunden auf rund 700 Quadratmetern über 6 000 Produkte angeboten. Von Deko über Haushaltswaren bis hin zu Werkzeug und Spielzeug soll es eine große Auswahl in der neuen Filiale im Pirschgang geben.

Neues Personal für die Filiale gesucht

„Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kunden und Kundinnen ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze“, so Bart Raeymaekers, Geschäftsführer von Action Deutschland. „Der Standort ist zudem sehr gut erreichbar.”

Am Samstag wird der neue Markt eröffnet. Quelle: Gerlinde Irmscher

Montag bis Samstag kann ab dem 2. Oktober von 9 bis 20 Uhr eingekauft werden. Mit der neuen Filiale will Action auf die große Nachfrage eingehen, denn viele Kunden würden zum Teil weite Wege auf sich nehmen, um in dem nächstgelegenen Geschäft shoppen gehen zu können.

So fahren viele nach Blankenfelde-Mahlow oder sogar bis nach Berlin-Altglienicke, um zum nächsten Action zu kommen. Doch das muss ab dem kommenden Samstag nicht mehr sein. „Wir möchten dort sein, wo unsere Kunden sind und planen, weitere Filialen in Deutschland zu eröffnen“, so Raeymaekers weiter.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wöchentlich präsentiert Action demnach über 150 neue Artikel. Über zwei Drittel des Sortiments werde regelmäßig geändert. Damit dies auch reibungslos klappt, sollen 15 bis 20 Personen in der neuen Filiale arbeiten. Derzeit werden noch Mitarbeiter für den Action in Königs Wusterhausen gesucht.

Das Einzelhandelsunternehmen erfreut sich in den letzten Jahren in Deutschland größerer Beliebtheit. Der Non-Food-Discounter wurde 1993 in den Niederlanden gegründet und ist mittlerweile mit mehr als 1800 Filialen europaweit vertreten, unter anderem in Frankreich, Österreich, Luxemburg und Italien.

Von Joice Saß