Königs Wusterhausen

Von einer Flüssigkeit im Eingangsbereich und Treppenhaus eines Parteibüros in der Schlossstraße in Königs Wusterhausen ging am Dienstagvormittag ein beißender Geruch aus, von dem einem 21-jährigen Mann plötzlich übel wurde. Die Feuerwehr spülte bei ihrem Einsatz die Gefahrenstelle aus.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen nach den Hintergründen der Tat übernommen. Überprüft wird daher der Verdacht auf eine gefährliche Körperverletzung.

Von MAZonline