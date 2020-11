Königs Wusterhausen

Am AfD-Bürgerbüro in der Maxim-Gorki-Straße in Königs Wusterhausen sind Fenster und eine äußere Fensterbank mit einer unbekannten Flüssigkeit beschmiert worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Ein Schnelltest der Feuerwehr ergab, dass die Flüssigkeit ungefährlich ist. Um welche Substanz es sich genau handelt, ist noch unklar. Die Polizei hat Reste davon sichergestellt. Menschen wurden nicht verletzt. Büromitarbeiter Jan Schenk, der AfD-Fraktionsvorsitzender im Königs Wusterhausener Stadtrat ist, hatte die Sachbeschädigung am Gebäude am Montagmorgen entdeckt, wie er mitteilte. „Die Arbeit geht weiter, das Büro ist geöffnet. Wir lassen uns davon nicht einschüchtern“, sagte er am Donnerstag der MAZ.

Blick von drinnen durch die beschmierten Fenster. Quelle: Gerlinde Irmscher

Die Räumlichkeiten dienen als Wahlkreisbüro der beiden AfD-Landtagsabgeordneten Dennis Hohloch und Andreas Kalbitz. Sie sprachen von einem „feigen Anschlag“. Hohloch erklärte, es handele sich vermutlich um linksextreme Täter. Kalbitz sagte, „linksextreme Anschläge“ würden die AfD nicht an der politischen Arbeit hindern.

Die Schuldzuweisungen stießen auf Kritik. Der stellvertretende Vorsitzende des Königs Wusterhausener Stadtrates, Dirk Marx (parteilos) sagte, die Unschuldsvermutung bis zur Klärung des Falles interessiere die AfD nicht. „Es wird auf andere gezeigt, um von sich abzulenken.“ Ähnlich äußerte sich Linken-Fraktionschef Michael Wippold. Die Opferrolle der AfD sei bekannt. Die Ermittlungen müssten abgewartet werden. Die Linken verurteilten Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung.

Der CDU-Fraktionschef Christian Möbus findet es fragwürdig, dass für die AfD die Täterschaft feststeht. Ohne Anhaltspunkte könne man niemanden beschuldigen. Die AfD habe selbst für ein raues Klima im politischen Raum gesorgt. Sachbeschädigungen von Parteibüros verurteilte er grundsätzlich. In Königs Wusterhausen waren schon Einrichtungen der CDU und der Linken beschädigt worden. SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz sagte, er sei erstaunt, dass die AfD ein eigenes Ermittlerteam habe und schon wisse, wer die Täter seien. Das herauszufinden, sei jetzt Sache der Polizei. Gewalt in der politischen Auseinandersetzung lehnte er ebenfalls ab.

Das AfD-Bürgerbüro in der Maxim-Gorki-Straße war Anfang August eröffnet worden. Vor dem Gebäude gab es eine Gegendemonstration.

Von Frank Pawlowski