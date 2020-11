Königs Wusterhausen

Das Thema Parken in der Innenstadt wird die Königs Wusterhausener Stadtverordneten auf ihrer Sitzung am Montag erneut beschäftigen. Nachdem zuletzt ein Antrag der SPD-Fraktion durchgefallen ist, die prüfen lassen wollte, wie man im Bahnhofsumfeld mehr Parkplätze für Pendler schaffen kann, will die AfD-Fraktion das Problem nun anders lösen: Sie schlägt vor, dass Einwohner der Stadt Königs Wusterhausen beim Parken künftig anders behandelt werden als Pendler von außerhalb. Königs Wusterhausener sollen kostenlos parken dürfen, Autofahrer von außerhalb sollen zahlen – und auf diesem Weg womöglich abgeschreckt werden.

Schenk sieht den hohen Anteil an Pendlern aus dem weiteren Umland für die Innenstadt und das Bahnhofsumfeld problematisch. „Es gibt Leute aus Zossen, die lieber nach Königs Wusterhausen als nach Wünsdorf zum Bahnhof fahren, weil die Bahnanbindung nach Berlin bei uns besser ist“, sagt er. Die Folge: Autos, die nicht in Königs Wusterhausen zugelassen sind, blockieren Parkplätze und Königs Wusterhausener, die entweder in die Stadt zum Einkaufen oder zum Bahnhof wollen, schauen in die Röhre.

Einwohner sollen Parkausweis bekommen

Wer in der Kernstadt oder den Ortsteilen wohnt, soll – so Schenks Lösungsvorschlag – deshalb einen Anwohnerparkausweis kaufen können. Der solle auch etwas kosten, vielleicht 20 Euro im Jahr, sagt Schenk. Aber damit könne man dann sein Auto im gesamten Stadtgebiet kostenlos abstellen.

Wer einen solchen Ausweis hingegen nicht hat, der müsste einen Parkschein ziehen. Dafür müsste auch die Parkraumbewirtschaftung so erweitert werden, dass in der Innenstadt keine freien Parkflächen mehr zur Verfügung stehen. „Wenn überall im Bahnhofsumfeld Parkgebühren erhoben würden, dann würde das zu einer merklichen Entlastung führen“, argumentierte Jan Schenk in dieser Woche im Hauptausschuss.

Bürgermeister: „Grundsätzlich wäre das möglich“

Königs Wusterhausen sei eine der wenigen Umlandkommunen, die Pendlern kostenloses Parken ermögliche – und sie damit ermuntere, das Auto im Stadtgebiet abzustellen. „Wenn ich nach Potsdam fahre, werde ich auch gezwungen, Gebühren zu zahlen“, so Schenk.

Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) schien nicht abgeneigt. „Grundsätzlich wäre das möglich“, sagte er. Er schlug vor, ein solches Vorhaben erst einmal vom Rathaus prüfen zu lassen um Varianten zu haben, die man dann diskutieren kann.

Hauptausschuss lehnt ab

Der Vorschlag erntete allerdings auch Kritik. Der Vertreter des Jugendbeirates, Felix Pochert, äußert sein Unverständnis darüber, dass Pendler, die ohnehin schon weite Wegen in Kauf nehmen müssen, über hohe Parkgebühren noch zusätzlich bestraft werden sollen. „Ich glaube auch nicht, dass man Königs Wusterhausen mit Potsdam vergleichen kann“, sagte er.

Die Ausschüsse haben den Vorschlag bislang nicht empfohlen. Am Montag wird er abschließend diskutiert. Da wird dann auch die von Kämmerer Axel Böhm vorgeschlagene Erhöhung der Gebühren für das Kurzparken auf der Tagesordnung stehen. Böhm hatte vorgeschlagen, die Parkgebühr in der Innenstadt für die ersten eineinhalb Stunden von 20 auf 50 Cent anzuheben. Eine solche Anpassung sein nötig, weil die Stadt für eine geplante Kreditaufnahme nachweisen muss, dass sie alle Sparpotenziale ausschöpft, so der Kämmerer.

Von Oliver Fischer