Königs Wusterhausen Jugendumweltgruppe „Waldies“ in Königs Wusterhausen - Aktion gegen das Bienensterben Die Jugendumweltgruppe „Die Waldies“ machte mit ihrer Aktion in der Königs Wusterhausener Bahnhofstraße auf das Insektensterben aufmerksam. Die Schüler sammelten Unterschriften für eine Volksinitiative und luden Passanten ein, kleine Insektenhotels zu bauen.

Am Stand der Waldies in der Bahnhofstraße konnten die Besucher am Freitagnachmittag kleine Insektenhotels basteln Quelle: Gerlinde Irmscher