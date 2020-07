Königs Wusterhausen

Der Eröffnungstermin für das ausgebaute Amtsgericht Königs Wusterhausen steht: Ab dem 18. August sollen die Richter wieder an ihrem altehrwürdigen Standort am Schloßplatz in Königs Wusterhausen Recht sprechen.

Nach etlichen Verzögerungen musste der zuletzt für Juni avisierte Umzugstermin erneut verschoben werden. Am 14. August soll es nun soweit sein. Für die knapp 100 Mitarbeiter ist das achtjährige Provisorium auf dem Gelände der einstigen Ingenieurschule in der Friedrich-Engels-Straße in Wildau damit Geschichte.

Gericht während des Umzugs geschlossen

Aufgrund des Umzugs bleibt das Gericht vom 13. bis zum 17. August geschlossen. „Die Erledigung unaufschiebbarer Angelegenheiten ist an den Umzugstagen selbstverständlich sichergestellt“, stellte der scheidende Interimsdirektor des Amtsgerichts, Simon Welten, auf MAZ-Anfrage klar.

Nachdem der langjährige Direktor Matthias Deller ins Justizministerium nach Potsdam abgeordnet worden war, leitete Welten seit März die Geschäfte am Amtsgericht. Ab August wird er Präsident am Landgericht Cottbus. Wer künftig das neue Büro des Direktors, von wo aus man einen herrlichen Blick auf die benachbarte Kreuzkirche hat, bezieht, steht noch nicht fest.

Das achtjährige Provisorium auf dem Gelände der einstigen Ingenieurschule in der Friedrich-Engels-Straße in Wildau. Quelle: Oliver Fischer

Das Besetzungsverfahren läuft bereits. Die Stelle wurde ausgeschrieben. Als ständige Vertreterin wird solange Eike Bartsch das Amtsgericht Königs Wusterhausen leiten. Auch der lang geplante Umzug im August läuft unter ihrer Regie.

Land stockt Justiz auf – auch Königs Wusterhausen profitiert

Personell steht das drittgrößte Amtsgericht im Land Brandenburg momentan besser denn je da: Ende 2019 herrschte so akute Personalnot, dass das Nachlassgericht auf Notbetrieb umstellen musste. Insgesamt fehlten zehn Richter sowie 16 Mitarbeiter in den Geschäftsstellen, darunter auch Rechtspfleger und Wachtmeister.

Mittlerweile konnten nahezu alle Stellen wieder besetzt werden, heißt es aus dem Justizministerium in Potsdam. Lediglich zwei Richterstellen seien derzeit noch vakant. Auch in den Geschäftsstellen sei das Personal aufgestockt worden.

Aufstockung beim Personal rechtzeitig zur BER-Eröffnung

„Im nichtrichterlichen Bereich sind uns neun Einstellungspositionen zugewiesen worden, die zum Teil schon besetzt sind und bis zum Ende des Jahres besetzt sein werden“, teilte Noch-Direktor Welten mit. Von dem personellen Zuwachs profitiere insbesondere der zuletzt unterbesetzte Nachlassbereich, so dass Rückstände nun sukzessive aufgearbeitet werden könnten.

Die Aufstockung des Personals am Amtsgericht Königs Wusterhausen kommt gerade noch rechtzeitig. Wegen der Nähe zum Schönefelder Flughafen ist die Anzahl der Zivilklagen in der jüngeren Vergangenheit erheblich angestiegen. Zwar hat Corona-Pandemie, die zu harten Einschnitten im Luftverkehr geführt hat, dem Geschäft mit den Fluggastrechten vorerst einen Dämpfer verpasst. Wenn der BER im Herbst eröffnet und sich die Situation an den Flughäfen weltweit wieder normalisiert hat, dürfte die Anzahl der Verfahren am Amtsgericht allerdings deutlich zunehmen.

9000 Verfahren am Flughafen Tegel

Am Amtsgericht Berlin-Wedding, das für den Flughafen Berlin-Tegel zuständig ist, wurden vor der Pandemie an die 9000 Zivilverfahren im Jahr im Zusammenhang mit dem Airport verhandelt. Ist Tegel erst dicht und der BER eröffnet, liegen die Zuständigkeiten künftig beim Amtsgericht Königs Wusterhausen.

Unter Zugrundelegung der für den BER berechneten Zahl von 36 Millionen Fluggästen pro Jahr geht man in Potsdam derzeit von einem Zuwachs von mehr als 10.000 sogenannten Fluggastrechteverfahren pro Jahr aus. Zuwächse sind laut eines Sprechers des Justizministeriums bei Strafverfahren (sogenannte Flughafendelikte) sowie bei Abschiebehaftverfahren zu erwarten. Bei den sogenannten Flughafendelikten handele es sich schwerpunktmäßig um Kontrolldelikte wie Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz (unerlaubte Einreise) und das Waffengesetz (Mitführen von Messern, Schusswaffen), Steuerstrafsachen (Zigarettenschmuggel) sowie sonstige Delikte im Zusammenhang mit den geplanten Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben des BER, insbesondere Ladendiebstahl.

Daraus folgen – trotz Corona-bedingter Auswirkungen auf den Flugbetrieb – erhebliche Personalbedarfe im richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst sowie beim Folgepersonal. Wie ein Sprecher des Justizminiteriums mitteilte, hat die Landesregierung den steigenden Personalbedarf auf dem Schirm. Der Bedarf sei bereits für den Haushalt 2021 angemeldet worden.

