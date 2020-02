Königs Wusterhausen

Die Angestellten einer Behörde haben am Mittwochvormittag auf dem Schlossplatz in Königs Wusterhausen ein zurückgelassenes und verdächtig wirkendes Paket gefunden. Das Paket war ohne Adresse oder Absender versehen, stattdessen trug es nur die Aufforderung, das Paket an die Polizei zu übergeben. Daraufhin informierten die Finder umgehend die Polizeibeamten. Das Gebäude, in dem sich soziale Dienste, die Schülerhilfe, Arzt- und Anwaltspraxisräume befinden, wurde vorsorglich evakuiert. Gleichzeitig forderte die Polizei einen Sprengstoff-Spürhund an. Nach einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden. In dem Paket befanden sich lediglich mehrere legal zugelassene Schreckschusswaffen mit den gültigen Prüfzeichen. Die Polizei stellte die Schreckschusswaffen sicher. Die Hintergründe des kuriosen Falls sind noch unbekannt. Den Fall hat nun die Kriminalpolizei übernommen. Weitere Ermittlungen sollen die Details zu den Hintergründen klären.

Von MAZonline