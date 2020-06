Königs Wusterhausen

In Königs Wusterhausen wird viel gestritten, zumindest in der Stadtpolitik. Ein dauerhafter Aufreger ist die Frage, was denn auf den Sitzungen der Stadtverordneten (SVV) stehen darf – und wer dies festlegt. Die SVV-Vorsitzende Laura Lazarus ( CDU) sagt: ich. Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) sagt: ich (oder wenigstens mein Rathaus). Beide wähnen das Recht auf ihrer Seite. Es nutzt nichts: Da hilft nur noch ein Blick in das Gesetz, hier in die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Wer legt fest, was auf den Tagesordnungen steht?

Paragraf 35 besagt, dass die SVV-Vorsitzende die Tagesordnung „im Benehmen“ mit dem Bürgermeister festsetzt. Wenn alle Beteiligten miteinander zurechtkommen, ist das unproblematisch. Man setzt sich zusammen, spricht (das muss nicht persönlich erfolgen, es reicht beispielsweise auch ein Telefonat oder eine Mail) und am Ende hat man eine Tagesordnung. Aber so ist es in KW nicht. Erforderlich wird deshalb eine Begriffsklärung. Im Benehmen bedeutet nicht: im Einvernehmen. Das heißt, dass sich Lazarus und Ennullat keineswegs einig sein müssen. Sie sagt, was auf die Tagesordnung soll oder muss. Er hört sich das an und kann sich dazu äußern – Lazarus muss möglichen Argumenten von ihm jedoch nicht folgen, am Ende entscheidet sie, was auf die Tagesordnung kommt. Und diese veröffentlicht der Bürgermeister in Form einer Bekanntmachung. Das ist der Grundsatz.

Hat der Bürgermeister denn gar keine Einflussmöglichkeit?

Ennullat als Chef der Verwaltung hat naturgemäß den besten Überblick über laufende Vorgänge in der Stadt. Deshalb hat ihm der Gesetzgeber auch ein Initiativrecht zugestanden. Seine Anträge sind ebenso wie die von Fraktionen oder einem Zehntel der gesetzlichen Anzahl der Stadtverordneten in die Tagesordnung aufzunehmen ( Paragraf 35). Lazarus steht nicht zu, einen Vorschlag von Ennullat (oder einer Fraktion) aus rechtlichen Erwägungen abzulehnen.

Kann der Bürgermeister noch in anderer Weise Einfluss nehmen?

Hier kommt Paragraf 54 zum Einsatz. Demnach bereitet der Bürgermeister die Beschlüsse vor. Infolgedessen kann er rechtliche Bedenken mitteilen und Vorschläge unterbreiten.

Bedeutet das, dass er einzelne Punkte von der Tagesordnung nehmen kann?

Im Rathaus antwortet man hier mit Ja. Im Vorliegenden geht es unter anderem um einen Antrag, der zum Inhalt hat, dass ein Rechtsanwalt das Handeln Ennullats auf Dienstpflichtverletzungen hin untersuchen soll. Laut Rathaus (der Bürgermeister hat sich für befangen erklärt) ist das rechtswidrig, die Stadtverordneten hätten hierfür nicht die erforderliche „Organzuständigkeit“.

Sind die Stadtverordneten wirklich nicht zuständig dafür, das Handeln des Bürgermeisters rechtlich überprüfen zu lassen?

Die Stadtverordneten sind (in ihrer Gesamtheit) Dienstvorgesetzter des Bürgermeisters, also quasi der Chef von Ennullat. Dessen Verhalten von einem externen Experten bewerten zu lassen, erscheint da nicht unangemessen. Laut Kommunalverfassung ( Paragraf 28) sind sie „für alle Angelegenheiten“ der Kommune zuständig. Und als erstes Beispiel werden „die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt werden soll“ als Aufgabe genannt. Die Kommunalverfassung greift in Paragraf 29 sogar eine weitere Aufgabe der Stadtverordneten explizit heraus: „Kontrolle der Verwaltung“. So gesehen machen die Stadtverordneten, sofern sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Handlungen des Bürgermeisters haben, genau das Richtige. Zumal das Ergebnis der Überprüfung nicht feststeht, es auch zugunsten Ennullats ausfallen kann.

Das Rathaus durfte also keine Punkte von der Tagesordnung nehmen?

Nein. Und das hat neben den eindeutigen Aussagen des Gesetzes ( Paragraf 35) einen klaren Grund: die Gewaltenteilung. Und weil eine Stadtverordnetenversammlung kein Parlament ist, spricht man insofern besser von Aufgabenteilung. Die Stadtverordneten sind dafür da, Beschlüsse zu fassen und damit Entscheidungen für ihre Stadt zu treffen. Außerdem sollen sie darauf achten, dass ihre Beschlüsse korrekt umgesetzt werden und auch insofern die Verwaltung kontrollieren. Wenn nun aber der Bürgermeister nach eigenem Dafürhalten (oder dem seines Rathauses) Punkte einer Tagesordnung absetzen könnte, würde er im Alleingang festlegen können, worüber beraten wird und worüber nicht. Das Recht der Stadtverordneten, über „alle Angelegenheiten“ ihrer Kommune zu befinden, wäre damit komplett entwertet. Vielmehr hätte man es dann mit einer Art „Bürgermeisterdemokratie“ zu tun – doch so etwas kennt die Kommunalverfassung nicht.

Aber gibt es denn keine Handhabe gegen Anträge, die deutlich außerhalb der Zuständigkeit der Stadtverordneten liegen?

Im Vorfeld gibt es diese, abgesehen von Hinweisen, die er geben könnte, nicht. Im Nachhinein schon. Wenn ein Bürgermeister davon ausgeht, dass ein rechtswidriger Beschluss gefasst wurde, muss er ihn nach Paragraf 55 beanstanden. Diese Rechtsnorm ist Swen Ennullat bekannt.

