Königs Wusterhausen: Arbeitslosigkeit wieder auf Niveau von 2018

Königs Wusterhausen

Von Mai auf Juni hat sich im Geschäftsstellenbezirk Königs Wusterhausen der Agentur für Arbeit Cottbus die Arbeitslosigkeit um 121 Personen auf 2705 Personen verringert. Die Arbeitslosenquote liegt somit bei 4,0 Prozent. Im Landkreis Dahme-Spreewald sind 3,9 und bundesweit 5,7 Prozent zu verzeichnen. „Die günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt geht weiter. Ich bin selbst überrascht, dass wir inzwischen wieder die Zahlen von 2018 erreicht haben. Lediglich 2019 waren sie besser“, sagt Boris Müller, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit.

Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind gut

Auch kurz vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind die Chancen auf einen Ausbildungsplatz noch groß. Stand Juni gab es im Geschäftsstellenbezirk 818 gemeldete Ausbildungsplätze. Die Bewerberzahl liegt bei 648. „Die Situation am Ausbildungsmarkt ist im Moment schwer für uns“, erklärt Edgar Heider, Kaufmännischer Leiter bei der Viessmann Industriekessel Mittenwalde GmbH. Das Unternehmen bildet Fachkräfte für Lagerlogistik, Industriemechaniker und Konstruktionsmechaniker aus. „Wir stellen fest, dass der Wunsch der Jugendlichen nach diesen klassischen handwerklichen Berufen immer geringer wird“, so Heider. So gab es 2020 keinen einzigen Bewerber und 2021 drei Bewerber, zwei davon seien aber bereits wieder abgesprungen.

Neben dem Berufsbild sieht er auch den Standort als Nachteil. Stelle sich doch oft die Frage: „Wie komme ich dort hin?“ Außerdem sei die Situation auch teils coronabedingt. Der Kontakt im virtuellen Raum könne nicht den persönlichen Kontakt oder Praktika ersetzen. Normalerweise sei es üblich, Bewerber zu einem Schnuppertag einzuladen, damit sie die Arbeitsumgebung kennenlernen. Bewerbungen sind aber weiterhin möglich.

Jugendberufsagentur hilft bei Ausbildungssuche

Ein Anlaufpunkt zur Orientierung für alle Jugendlichen, die noch nicht wissen, was sie machen wollen, ist die Jugendberufsagentur in der Cottbusser Straße 53b in Königs Wusterhausen. „Ich fühle mich hier gut aufgehoben. Die Mitarbeiter haben Verständnis für meine Situation und helfen unglaublich weiter“, sagt etwa eine alleinerziehende junge Frau aus Heidesee, die gerade auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist.

Sowohl im Jobcenter wie auch in der Agentur für Arbeit ist nach Terminabsprache eine Präsensberatung für Kunden wieder möglich.

Von Gerlinde Irmscher