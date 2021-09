Königs Wusterhausen

Einen solchen Konzertabend in Königs Wusterhausen konnten Klassikfreunde schon lange nicht mehr genießen. Die Eichwalder Star-Pianistin Gerlint Böttcher spielte zuletzt im Oktober 2020 im Saal der Finanzhochschule in der Schillerstraße, kurz vor dem Corona-Lockdown. Der Auftritt am Samstagabend in Königs Wusterhausen war erst ihr zweiter nach der monatelangen Zwangspause und der erste vor heimischem Publikum.

Auftakt der Schlosskonzerte Königs Wusterhausen

Gemeinsam mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung von Timo Handschuh eröffnete sie das diesjährige Klassikfestival Schlosskonzerte Königs Wusterhausen, dessen künstlerische Leiterin Gerlint Böttcher ist.

Bis Ende Oktober gibt es noch drei weitere Schlosskonzerte, die Corona bedingt alle im großen Saal der Finanzhochschule stattfinden. Quelle: Frank Pawlowski

Die Vorfreude war groß. „Wir sind froh und dankbar, dass wir das machen können“, sagte Martina Mende vom Festivalbüro. Das nächste Konzert in zwei Wochen ist ebenfalls schon ausverkauft. Im Oktober gibt es noch zwei weitere Konzerte, die in diesem Jahr wegen Corona alle im großen Saal der Finanzschule stattfinden und nicht wie gewohnt auch im Kavalierhaus am Schloss und in der benachbarten Kreuzkirche.

Vorfreude beim Publikum: Zwei Konzerte ausverkauft

Die Vorfreude ist beim Publikum groß gewesen, wie sich am Sonnabend zeigte. Die Karten waren im Nu vergriffen. Am Eingang mussten Besucher erst einmal die obligatorische Corona-Hürde überwinden. Hinein durfte nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Viele Gäste zückten in der Warteschlange die Smartphones mit ihren Nachweisen.

Doch drinnen war die Technik teilweise nicht zu gebrauchen. Weil der Empfang so schlecht war, klappte oft die Registrierung mit der Luca-App nicht. So schrieben sich Besucher doch per Hand ein, Kontakt-Zettel und Stifte waren ausreichend vorhanden. Die digitalen Impfnachweise ließen sich hingegen problemlos vorzeigen. Auch sonst klappte die Abfertigung reibungslos und ohne lange Wartezeiten. Das lag auch daran, dass die Gäste so gut mitspielten. Proteste oder Diskussionen am Eingang gab es nicht.

Die Karten gab es draußen, drinnen erfolgte die Corona-Kontrolle. Rein durfte nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Quelle: Frank Pawlowski

Im Saal waren die besonderen Umstände ebenfalls nicht zu übersehen. Die Bestuhlung war, Corona bedingt, luftig. 130 Karten konnten nur verkauft werden, 380 Menschen passen normalerweise in den Saal. Vize-Landrätin Susanne Rieckhof sprach den Konzertbesuchern in ihrer Begrüßung aus dem Herzen. „Nach so langer Zeit können wir Musik endlich wieder Zum Anfassen und live erleben“, sagte sie. Sie sprach von dem „besonderen Gefühl“, dass es bei Online-Konzerten eben nicht gibt. „Es geht doch nichts über den Moment kurz vor Konzertbeginn, das letzte Abhüsteln und das Stühlerücken.“

Dann betraten die Ensemble-Mitglieder aus Pforzheim den Saal und gingen der Reihe nach auf die Bühne. Das Publikum applaudierte. Nach dem ersten Stück wurde das Klavier für Solistin Gerlint Böttcher aufgeklappt. Mit viel Beifall begleiteten die Besucher ihren Weg zur Bühne. Es wurde ganz ruhig im Saal. Das Kammerorchester begann Chopin zu spielen, Gerlint Böttcher setzte ein. Das Publikum hörte andächtig zu. Es schien von den Klängen beseelt zu sein.

Von Frank Pawlowski