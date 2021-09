Königs Wusterhausen

Konnte die 11. Ausbildungsmesse im vergangenen Jahr coronabedingt nur digital durchgeführt werden, wird sie in diesem Jahr wieder am gewohnten Ort, im Oberstufenzentrum in der Brückenstraße 40 in Königs Wusterhausen stattfinden. Am 18. September in der Zeit von 10 bis 14 Uhr können sich Interessierte über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informieren. Knapp 70 Unternehmen stellen ihre Ausbildungsangebote vor, mehr als 75 Berufsbilder und 18 duale Studiengänge. Für Kurzentschlossene gibt es noch zahlreiche freie Ausbildungsplätze und duale Studienplätze zu vergeben, auch wenn das Ausbildungsjahr kürzlich bereits begonnen hat.

Ausbildungsmesse in Königs Wusterhausen findet wieder offline statt

„Ich freue mich sehr, dass wir die 12. „Zukunft Ausbildung! Find raus, was passt!“ nun in diesem Jahr wieder in bewährter Form durchführen können“, sagt Schirmherr der Messe Landrat Stephan Loge (SPD). „An nur einem Tag haben hier junge Menschen und ihre Eltern die Gelegenheit mit vielen Azubis aus verschiedenen Ausbildungsberufen wie auch mit Ausbildungsleitern und Firmenchefs vor Ort persönlich ins Gespräch zu kommen“, so der Landrat und hier gleich noch ein Tipp von ihm: „Am besten ist es, gleich die Bewerbungsmappe mitzubringen. So können sich die Schülerinnen und Schüler gleich für eine Ausbildung, ein duales Studium oder ein Praktikum bewerben“.

Ausbildungsexperten der Agentur für Arbeit, der IHK, und der HWK geben zusätzlich zu den Beratungen an den Ständen Entscheidungshilfen bei der Berufswahl und informieren zu regionalen Einstiegsmöglichkeiten.

„Kein digitales Format ersetzt eine Präsenzveranstaltung“

Die Messe wird seit 2010 durch die Wirtschaftsförderung Dahme-Spreewald im Auftrag des Landkreises organisiert. Mehr als 12 000 Besucher nutzten seither das Angebot. „Kein digitales Format ersetzt eine Präsenzveranstaltung“, erklärt Gerhard Janßen, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung.

3G-Regeln für die Ausbildungsmesse in Königs Wusterhausen

Unter www.zukunft-ausbildung-lds.de gibt es alle Informationen zur Messe. So kann man sich aufgrund des großen Angebotes bereits vorab einen Überblick über Aussteller und Ausbildungsmöglichkeiten verschaffen.

Wer auf das Messegelände will, muss die 3G-Regeln beachten. Das bedeutet für Schülerinnen und Schüler den Nachweis eines aktuellen Antigen-Schnelltests, den sie in der Schule vorlegen. Die Kontaktdaten werden erfasst, dann können bis zu 1000 Besucher gleichzeitig Zutritt haben. Die geltenden Abstandsregeln sind natürlich dennoch einzuhalten, ebenso wie die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen.

Von Gerlinde Irmscher