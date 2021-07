Königs Wusterhausen: Ausgebrannte Kablower Familie ist wieder zu Hause

Kablow

Siegfried Raasch (64) sitzt auf der Couch im Wohnzimmer und erzählt von dem verhängnisvollen Tag kurz vor Weihnachten, als er und seine Frau Ursula, 61, fast ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. Jetzt, nach einem halben Jahr, sind die beiden Kablower mit ihrer 14 Jahre alten Westi-Dame Sissy zurückgekehrt ins Haus unweit vom Krüpelsee.

Ortsvorsteher Martin Meinert und Dieter Naumann vom Kulturverein sind gekommen. Sie haben den Raaschs etwas mitgebracht. Es ist der Abschluss einer beispiellosen Hilfsaktion, die es im Dorf für das Ehepaar gab. Am 19. Dezember 2020 brannte es im Haus, ein technischer Defekt verursachte das Feuer, wie die späteren Ermittlungen ergaben. Siegfried Raasch wird das Drama an jenem Morgen nie vergessen.

Er wartete morgens auf seine Frau, die Brötchen holen war, als plötzlich eine weiße Rauchwolke aus dem Schlafzimmer in die Wohnstube zog. Siegfried Raasch rannte hinaus ins Freie, wollte aber gleich wieder zurück ins Haus, um das Feuer zu löschen. „Ich wusste gar nicht, womit”, sagt er. Der Kablower stand damals unter Schock. Eine Passantin, die herbeigeeilt war, hielt ihn zurück und rettete ihm wahrscheinlich das Leben.

Der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass das Haus noch steht. Sie war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. Der Schäden waren dennoch enorm, den Hitze und Rauch anrichteten. Heute ist davon nichts mehr zu sehen. Das Haus wurde teilweise saniert und renoviert, Tapeten Fußböden, Fenster – alles ist neu. Die Versicherung übernahm diese Kosten. Die erste Hilfe nach dem Brand kam aber aus dem Ort.

In einer Kablower Whatsapp-Gruppe hatte Ortsvorsteher Martin Meinert um Spenden gebeten. Das Echo war überwältigend. Raaschs waren zunächst bei ihrer Tochter in Königs Wusterhausen untergekommen, bevor sie vorübergehend eine kleine Wohnung beziehen konnten. Die Möbel dafür wurden binnen weniger Tage von Kablowern gespendet, ebenso wie Sachen zum Anziehen. Firmen spendeten Geld und halfen kostenlos. „Ich hätte nie gedacht, dass so eine Hilfsbereitschaft entsteht”, sagt Rentner Siegfried Raasch sichtlich ergriffen. Er ringt mit den Tränen.

Rauchwolken steigen aus dem Haus. Ein technischer Defekt verursachte am 19.12.2020 den Brand.

Selbst die Initiatoren waren von der großen Spendenbereitschaft überwältigt, obwohl die Kablower für ihren Gemeinschaftssinn bekannt sind. „Aber was sich in diesen Tagen abgespielt hat, war außergewöhnlich“, sagt Dieter Naumann. Er und Martin Meinert hatten jetzt noch einen kleinen Umschlag dabei, der so etwas wie das I-Tüpfelchen ist. 650 Euro und eine liebevoll gestaltete Karte steckten darin. Martin Meinert übergab ihn mit den Worten: „Wir wollen dir noch diese kleine Spende überreichen.“ Das Geld wurde ebenfalls in der Whatsapp-Gruppe gesammelt, die ihrem Namen „Kablower Gemeinschaft“ alle Ehre macht.

„Keine zwei Stunden nach dem Aufruf stand der erste schon vor der Tür”, erzählt Dieter Naumann. Siegfried Raasch wusste erst gar nicht, was er sagen sollte. Er nahm den Umschlag verlegen an, seine Frau war auf Arbeit. „Wir danken allen, die uns geholfen haben und damit zeigen, dass der Zusammenhalt in Kablow nicht nur eine Phrase ist.“

Die Bauarbeiten im Haus sind kürzlich abgeschlossen worden. Jetzt können Raaschs sich langsam wieder einrichten. Mit den Möbelspenden vom Winter ist ein Anfang gemacht. Die Geldspende ist eine willkommene Hilfe für neue Anschaffungen. Raaschs fühlen sich inzwischen wieder wie zu Hause. „Wir sind angekommen und können nach und nach planen“, sagt Siegfried Raasch, während Hunde-Dame Sissy unterm Tisch schläft.

