Ausschuss wird zum Kleinkriegs-Schauplatz

Königs Wusterhausen

Was Entscheidungen für die Stadt betrifft, war die Sitzung des Hauptausschusses in Königs Wusterhausen am Montag wenig ergiebig. Das war kaum anders zu erwarten, denn die Sitzung sollte eigentlich gar nicht stattfinden. Sie war vom Rathaus abgesagt worden, weil der AfD nach Losentscheid eigentlich zwei Sitze zugestanden hätten, die SVV aber wegen der jüngsten Zerwürfnisse diese Umbesetzung nicht rechtzeitig beschließen konnte. Da eine formelle Absage dann aber an einer nicht erschienenen Anzeige scheiterte, entschied sich Bürgermeister und Ausschussvorsitzender Swen Ennullat (FWKW), die Sitzung doch stattfinden zu lassen. Er zog aber alle eigenen Vorlagen zurück, und nahezu alle anderen Fraktionen taten es ihm gleich – sodass der inhaltliche Teil nach wenigen Minuten abgehandelt war.

Ereignisreich war die Sitzung dennoch. Weil sie einmal mehr deutlich machte, welch kalter Wind derzeit durch das politische Königs Wusterhausen weht. Schon in der Einwohnerfragestunde kam es zum ersten verbalen Schlagabtausch. Zeesens Ortsvorsteher Uwe Friedrich nannte die Entscheidung des Bürgermeisters, wegen eines fehlenden Sitzes für die AfD alle Vorlagen zurückzuziehen, „jämmerlich“, da unnötig Zeit für wichtige Entscheidungen vertan werde. Swen Ennullat nannte daraufhin die Anmerkung des Ortsvorstehers „jämmerlich“ und warf ihm vor, in einem MAZ-Interview irreführende Kritik an der Verwaltung geäußert zu haben. „Wer mich anspricht, erhält auch die entsprechende Antwort“, so Ennullat.

Anzeige

Für Kinderschutz zuständig, für Amtsführung des Bürgermeisters nicht

In der folgenden knappen Stunde ging es dann zwischen Ausschussmitgliedern und dem Bürgermeister hin und her. Beim einzig verbliebenen Antrag etwa – einer Vorlage von UBL/UFL – wurde weniger über den Inhalt diskutiert, als übers große Ganze. Es ging um Kinderschutz, ein Thema, das eigentlich beim Bund liegt. Inwieweit die Stadt dazu beitragen kann, wurde nicht ganz klar. Swen Ennullat hatte als Sitzungsleiter trotzdem keine Probleme mit dem Antrag. Christian Möbus ( CDU) und Stefan Ludwig (Linke) verwiesen deshalb darauf, dass das Rathaus an anderer Stelle deutlich kritischer ist – etwa, wenn es um Diskussionen über die Amtsführung des Bürgermeisters geht. Entsprechende Tagesordnungspunkte will das Rathaus derzeit in der SVV verhindern. Begründung da: Die SVV sei nicht zuständig.

Weitere MAZ+ Artikel

Unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges nahm dann der Kleinkrieg Fahrt auf. CDU-Mann Peter Dreher äußerte sich irritiert darüber, dass der Bürgermeister unstrittige Beschlüsse über Bauprogramme zurückzieht, um der AfD zu ihrem Recht zu verhelfen. „Ich finde es interessant, dass Sie die AfD-Fraktion so unterstützen“, sagte Dreher. Ennullat verwahrte sich dagegen: „Ich agiere unparteiisch. Ich hätte das für jede Fraktion getan.“

Dinter-Halle bedenklich, Rathaussaal nicht

Als Ines Kühnel (Grüne) sagte, sie sei entsetzt, wie der Bürgermeister einen Ortsvorsteher abbügele, antwortete Ennullat mit einer Gegenfrage. „Was verstehen Sie unter entsetzt?“

Dann wurde diskutiert, weshalb der Bürgermeister in der Dinter-Halle höchstens zwei Stunden lang tagen will, im Rathaus aber nicht einmal eine Maske trägt. Antwort: Der Rathaussaal könne gelüftet und desinfiziert werden, die Dinter-Halle nicht.

AfD-Fraktionschef Jan Schenk beschwerte sich noch einmal darüber, dass bei der umstrittenen und zuvor abgesagten SVV-Zusammenkunft am 20. Mai zwei Drittel der Stadtverordneten fehlten und zwei der Anwesenden sich partout nicht in eine Anwesenheitsliste eintragen wollten.

Ennullat: „Kommunalverfassung ist Richtschnur des Handelns“

CDU-Mann Dreher fragte den Bürgermeister schließlich, weshalb sein Rathaus Tagesordnungen der SVV nicht korrekt veröffentlicht und ob er die Stadtverordneten für Marionetten halte, die nur das zu tun hätten, was dem Bürgermeister beliebt. Das wies dann Birgit Uhlworm (UBL/UFL) entschieden zurück. Swen Ennullat stellte es Dreher frei, Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Rathauses einzulegen.

Als Christian Dorst (Wir für KW) den Bürgermeister fragte, ob er glaube, dass die Rechtsauffassung seiner engsten Mitarbeiter die Kommunalverfassung aushebele, wies Ennullat einen solchen Verdacht weit von sich. „Ich bin der Meinung, dass die Kommunalverfassung eine sehr, sehr hohe Geltung hat und Richtschnur des Handelns ist“, sagte er.

Zu guter Letzt wollte Dorst wissen, welche drei Beschlüsse der SVV vom 2. Mai der Bürgermeister eigentlich beanstandet hat. Weil das Rathaus der SVV-Vorsitzenden solche Informationen neuerdings nicht mehr per Post zukommen lässt, liegen die Schreiben seit Tagen zur Abholung im Rathaus, wo sie noch niemand eingesehen hat. Der Bürgermeister konnte aber auch nicht zur Klärung beitragen. Er könne es nicht sagen, sagte Ennullat. „Ich habe es mir nicht gemerkt.“

Von Oliver Fischer