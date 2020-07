Königs Wusterhausen

Corona hat Königs Wusterhausen das große Stadtjubiläum vermasselt. Die 700-Jahr-Feier und viele Veranstaltungen fielen ins Wasser. Doch bald ist wenigstens wieder ein Stelldichein mit der Geschichte möglich. Das Dahmelandmuseum am Schlossplatz öffnet am 14. Juli seine Pforten wieder.

Ausstellung war Publikumsmagnet

Die Sonderausstellung „700 Jahre Königs Wusterhausen“ ist nach der Corona-Zwangspause dann endlich wieder zu sehen. Bis zur Schließung des Museums Mitte März war sie ein Publikumsmagnet. Wegen der unfreiwilligen Pause und vieler Anfragen ist sie um ein Jahr bis Dezember 2021 verlängert worden, wie Museumsleiterin Margitta Berger informierte.

Das Modell von Königs Wusterhausen um 1800 ist eine Attraktion der Ausstellung „700 Jahre KW“. Quelle: Gerlinde Irmscher

Ein normaler Museumsbetrieb wird erstmal aber noch nicht möglich sein. Veranstaltungen und Führungen wird es bis mindestens November weiterhin nicht geben. Im Haus gilt eine Maskenpflicht. Außerdem ist die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig im Museum aufhalten dürfen, begrenzt. „Es ist wichtig, dass der Rundgang eingehalten wird und sich nur wenige Leute begegnen“, sagt Margitta Berger. Familien dürfen sich aber gemeinsam umschauen.

Königs Wusterhausen um 1800

Allein die Sonderausstellung zum Königs Wusterhausener Geburtstag lohnt aber den Besuch. Sehenswert ist ein detailreiches Modell, das den Ort um 1800 zeigt. Angefertigt hat es Heinz Fliege vom Museumsverein in mühevoller Kleinarbeit. In einem knapp 15-minütigen Vortrag wird erklärt, wie sich Königs Wusterhausen in den zurückliegenden 200 Jahren entwickelt hat.

Weiter zurück in die Geschichte können Besucher vor den Schautafeln eintauchen, die an den Wänden der Galerie im Dachgeschoss hängen. In einer Ecke gibt es spezielles Material für Kinder, das vor allem die Schulklassen nutzen. Die Mädchen und Jungen lernen hier auf spielerische Weise die Geschichte ihrer Stadt kennen. Dieses Angebot war vor der Corona-Schließung ebenfalls sehr gefragt, täglich hatten sich zwei Schulklassen angemeldet.

Vorträge zur Geschichte

Einen großen Andrang gab es bei den Vorträgen zur Ortsgeschichte, die monatlich geplant waren. Alle Ortsteile sollten vorgestellt werden, außerdem waren thematische Vorträge geplant, etwa zur Geschichte der Gaststätten oder zu Gründerhäusern. Ein Vortrag zur Ersterwähnung von Königs Wusterhausen wurde wegen der großen Nachfrage sogar wiederholt. Gut besucht war die Veranstaltung zur Ortsgeschichte von Wernsdorf. Der Niederlehmer Vortrag konnte schon nicht mehr stattfinden.

Margitta Berger verspricht, dass alle Vorträge im kommenden Jahr nachgeholt werden. Die Terminabsprachen mit den Referenten laufen, die meisten haben schon zugesagt.

Heinz Flieger vor dem Konsum, den er für die Sonderausstellung zur DDR-Geschichte angefertigt hat. Sie wird im Herbst 2020 eröffnet. Quelle: Frank Pawlowski

Auf die nächste Sonderausstellung im Museum dürfen Besucher schon gespannt sein. Sie soll im Herbst eröffnet werden und widmet sich der DDR-Geschichte in der Region. Ein Exponat ist schon fertig. Heinz Flieger hat eine Konsum-Kaufstelle nachgebaut. Im Schaufenster liegen originale DDR-Produkte wie Konserven und Putzmittel. Einen Zeitungskiosk ist ebenfalls schon aufgebaut, es gibt auch eine Sero-Annahmestelle. Ein Großteil der Exponate stammt vom DDR-Sammler Wolfgang Wieck aus Königs Wusterhausen. Mitglieder des Museumsvereins steuern ebenfalls Alltagsgegenstände bei. Die Ausstellung wird bis Frühjahr 2022 zu sehen sein.

Schlossmuseum schon geöffnet

Das Schlossmuseum ist bereits seit dem 9. Juni wieder geöffnet. Auch hier gelten noch Beschränkungen wegen der Corona-Auflagen. So ist die Besucherzahl begrenzt, Führungen und Veranstaltungen finden vorerst bis zum 31. August nicht statt. Eine Sonderausstellung mit Arbeiten von Schülern des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums wird hier gezeigt. Sie haben die barocke Tisch- und Tafelkultur modern interpretiert.

Sendermuseum startet mit Diesel-Lauf

Das Sendermuseum auf dem Funkerberg öffnet am 26. Juli wieder mit der Vorführung des 1000-PS-Diesels. Interessen müssen sich dafür allerdings anmelden. Auf der Internetseite des Museums, www.museum.funkerberg.de, gibt es in den kommenden Tagen dazu Informationen. Anmeldungen werden zunächst auch für die Museumsbesuche notwendig sein. Wegen der Corona-Abstandsregelungen ist eine reguläre Öffnung noch nicht möglich, wie der Vorsitzende des Fördervereins, Rainer Suckow, sagte. Die Ausstellungsräume sind zu klein.

