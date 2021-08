Königs Wusterhausen

Zeesen, Tokio, Paris, Vatikan: Auf der Radioskala sind diese Orte plötzlich ganz nah beieinander. Die Eichwalder Künstlerin Gisela Gräning hat diese Ortskennungen eingearbeitet in das Werk, das sie ab dem 16. August im Königs Wusterhausener Bürgerhaus „Hanns Eisler“ vorstellen wird. Sie gehört zu den insgesamt vier Künstlerinnen und Künstlern, die ausgewählt worden sind für die Sonderausstellung „Es hat gefunkt! 100 Jahre Radio in KW“. Die hätte bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen, denn im Dezember 1920 wurde erstmals vom Königs Wusterhausener Funkerberg gesendet. Corona hat es verzögert.

Beitrag von Gisela Gräning für die Ausstellung „Es hat gefunkt! 100 Jahre Radio in Königs Wusterhausen“ vom Kulturbund Dahme-Spreewald. Hier ist ein Ausschnitt der 2,70 Meter langen Collage zu sehen. Quelle: Veranstalter

Doch nun ist es endlich soweit: Neben Gisela Gräning werden noch Karen Ascher, Frank Beutel und Klaus Rähm ihre Arbeiten zum Thema zeigen. Letzterer arbeitet vor allem mit Schrift. „Ich wusste natürlich, dass ich damit ein völliger Außenseiter bin“, sagt der Berliner, der seit vielen Jahren schon gerne Zeit in der Dahmeregion verbringt und deshalb auch den Kulturbund Dahme-Spreewald kennt, dessen Mitglieder die Ausstellung nebst Wettbewerb geplant und organisiert haben. Eingeladen waren zwölf, eine Jury wählte bereits Ende 2019 die vier, die nun präsentiert werden, aus. Die Lübbenerin Karen Ascher erinnert sich an die Einladung: „Ich habe sofort natürlich Radios vor mir gesehen.“ Aus Ton hat sie nun fünf solcher Geräte gefertigt, diese sind mit großer Liebe zu witzigen Details gearbeitet, sie sind bunt, bauchig und haben Knöpfe und Schalter – alles aus Keramik.

Dank Videos können die Künstler dann in der Ausstellung erlebt werden

Karen Ascher hat witzige Radiogeräte aus Ton gefertigt. Quelle: Veranstalter

„Ich bin ein großer Fan von Antennen“, sagt sie auch in einem der Videos, die eigens für die Ausstellung produziert worden sind. Darin kommen die beteiligten Künstler selbst zu Wort. Sonst gibt es bei Kulturbund-Ausstellungen regelmäßig sehr beliebte Galeriefrühstück, bei denen die Künstler erzählen über ihre Herangehensweisen. Diesmal geht das nicht, deshalb sollen diese von Wolfgang Lücke aufgenommenen Videos den Besuchern helfen, die Künstler ein bisschen besser kennenzulernen.

Frank Beutel, geboren in Zernsdorf und heute in Zeuthen lebend, fand es, wie er sagt, „wieder richtig prickelnd“, sich dank des Themas zur Königs Wusterhausener Rundfunkgeschichte mal wieder mit etwas Technischem auseinandersetzen zu können. Er realisiert riesige Wandgemälde in Berlin und in der Region, allein in Zernsdorf entstand eine Arbeit mit 500 Quadratmetern Fläche. Seine Idee zu seinem Ausstellungsbeitrag: „Eine eigenständige Arbeit zu schaffen, die man aber vielleicht auch als Vorlage für eine Wandmalerei nehmen könnte.“ Stark inspiriert wurde er von der Geschichte, hat dafür das Museum auf dem Funkerberg und die verbliebenen Anlagen erkundet.

Klaus Rähm ist Typograf und konzentriert sich hier also ganz auf die Gestaltung von Schrift, Farbe und Form. Quelle: Veranstalter

Die Historie prägt auch Klaus Rähms Werk. Kontraste, Hierarchien und Farbe und natürlich die ganz bewusst ausgesuchten Schriftarten sorgen für eine so reduzierte wie klare Aussage. Es gehe ihm um die Darstellung von Weite, erklärt er, deshalb habe er auch trotz der Andeutung des hoch aufragenden Sendeturms das Querformat gewählt.

Lesen Sie auch:

Auch quer und noch dazu im Verhältnis sehr flach ist Gisela Gränings 2,70 Meter lange Arbeit. Brechts Zeilen „An den kleinen Radioapparat“, der ihn bei seiner Flucht begleitet und ihm geholfen hat, wurde die Quelle für ihre Umsetzung einer sehr ungewöhnlichen Collage.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Ausstellung wird vom 16. August bis zum 19. September im Bürgerhaus gezeigt. Geöffnet ist dann freitags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Von Karen Grunow