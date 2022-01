Königs Wusterhausen

Ein Pkw der Marke Mitsubishi kam am frühen Dienstagnachmittag in der Eichenallee in Königs Wusterhausen von der Fahrbahn ab und fuhr dann gegen einen Straßenbaum. Ursache für den Zusammenstoß könnte ein medizinisches Problem des 57-jährigen Fahrers gewesen sein, wie die Polizei dazu mitteilte. Er wurde daher in ein Krankenhaus gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten Auto war ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden, wie von der Polizei hieß.

Von MAZonline