Königs Wusterhausen

Der Königs Wusterhausener AfD-Fraktionschef und Kreistagsabgeordnete Jan Schenk berichtet von einem Angriff auf sein Auto. Unbekannte haben seinen Angaben zufolge vom linken Vorderrad seines Pkws zwei Radbolzen entfernt. Laut Schenk wurde sein Auto seit Herbst 2019 schon vier Mal manipuliert, zuvor seien stets die Radmuttern gelöst worden.

Auto schaukelt auf dem Weg zum Kreistag

Die jüngste Angriff soll sich in der Nacht zum 15. Dezember ereignet haben. Schenk bemerkte auf der Fahrt zum Kreistag in Wildau, dass an seinem Wagen etwas nicht stimmt. „Ich war auf der Umgehungsstraße unterwegs, als plötzlich das ganze Auto schaukelte“, sagte er. Zuerst vermutete er einen Reifenschaden. Er hielt an und sah, dass die Radbolzen fehlten. Er brachte die verbliebenen Bolzen anders an und fuhr langsam weiter.

Am linken Vorderrad fehlen zwei Radbolzen. Diese Foto veröffentlichte Jan Schenk auf Facebook. Quelle: Privat

Schenk erstattete Strafanzeige. Der vierfache Familienvater bringt mit dem Auto morgens seine Kinder zur Schule. „Nicht auszudenken, was hätte passieren können“, sagte er. Die Königs Wusterhausener AfD-Fraktion verurteilte den mutmaßlichen Angriff als „abartige Tat“. Politisch motivierte Straftaten gegen Politiker der AfD seien „leider mittlerweile an der Tagesordnung“, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion.

Vier Vorfälle seit Herbst 2019

Das Auto von Jan Schenk ist nach seinen Angaben nicht zum ersten Mal zur Zielscheibe geworden. Im Herbst 2019 hätten Unbekannte erstmals Radmuttern gelöst, zwei weitere Male sei das 2020 passiert. Nach diesen Vorfällen habe er die Räder morgens vor der Abfahrt stets überprüft. „Das werde ich jetzt wieder so machen“, sagte er.

Bei der Polizeidirektion Süd gab es am Montagmittag noch keine Informationen zum jüngsten Vorfall und zu den früheren Ermittlungen. Die Antwort auf eine MAZ-Anfrage steht noch aus.

AfD-Büro in Königs Wusterhausen wurde beschmiert

Im November 2020 hatten Unbekannte das Königs Wusterhausener AfD-Bürgerbüro in der Maxim-Gorki-Straße beschmiert. Die Polizei ermittelte wegen Sachbeschädigung. In Berlin wurden in diesem Jahr Brandanschläge auf Autos von AfD-Politikern verübt, im sächsischen Bad Düben wurden Radmuttern vom Auto des AfD-Landesvorsitzenden entfernt. Bei Angriffen auf Parteibüros in Brandenburg waren im Vorjahr alle Parteien betroffen, 2019 waren überwiegend AfD-Büros das Ziel.

Von Frank Pawlowski