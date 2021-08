Königs Wusterhausen

Ein Autodieb hat am Dienstag einen Mazda von einem Mieterparkplatz Am Mühlenfeld in Königs Wusterhausen entwendet. Das Auto wurde in die internationale Fahndung aufgenommen und wenig später wurden Polizisten in Frankfurt (Oder) fündig. Der polizeibekannte, 33-jährige Dieb wurde festgenommen und der Pkw sichergestellt.

Von MAZonline