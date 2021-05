Königs Wusterhausen

Am Mittwoch stellte ein Mann seinen Mazda CX-5 morgens auf dem Parkplatz in der Storkower Straße in Königs Wusterhausen ab. Als der 63-Jährige zurückkehrte, musste er feststellen, dass es gestohlen worden war. Es entstand ein Schaden von etwa 17 000 Euro. Nach dem Auto wird gefahndet.

Von MAZonline