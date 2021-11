Königs Wusterhausen

Das Gemeindezentrum der Baptisten in Zeesen hat sich gerade als Impfzentrum bewährt. Es war auch schon eine Kita und kann als Festsaal für private Feiern genutzt werden. Und für Versammlungen. „Das Haus ist so angelegt, dass man viel machen kann. Wir sind für vieles offen“, sagt Pastor Peter Otparlik.

Bei der großen Corona-Impfaktion am vorigen Samstag in der Karl-Liebkecht-Straße waren die Baptisten die besten Gastgeber. Für die Organisation gab es viel Lob selbst von Menschen, die stundenlang in der Kälte warten mussten, bis sie an der Reihe waren. Das will schon etwas heißen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Pastor war an dem Tag dienstlich unterwegs, aber er wurde von Norbert Mundt würdig vertreten. Der Bestenseer war zwölf Jahre lang der ehrenamtliche Gemeindeleiter der evangelischen Freikirche in Zeesen, er kennt sie aus dem Effeff. Der 65-Jährige war zuvorkommend und hilfsbereit bei der Impfaktion. So sehen die Baptisten ihre Rolle in Königs Wusterhausen.

Kita-Kinder fanden Unterschlupf im Zeesener Gemeindehaus

Als die Stadtverwaltung im Jahr 2019 dringend nach einer Unterkunft für 50 Kita-Kinder suchte, stellten die Baptisten das Gemeindezentrum mehrere Monate lang zur Verfügung. Zu den Gottesdiensten an den Sonntagen wurden einfach die Spielsachen im Saal vor dem Altar beiseite geschoben. So pragmatisch geht man hier zu Werke.

Bei der Impfaktion am 27. November war der Andrang groß. Quelle: Frank Pawlowski

Als sich Zeesens Ortsvorsteher erkundigte, ob die Impfungen bei den Baptisten stattfinden können, war er sofort willkommen. „Besonders in dieser Zeit, in der das Distanzieren so kultiviert wird, wollen wir das Gefühl vermitteln, dass wird uns von der Stadt nicht distanzieren“, sagt Norbert Mundt. An den kommenden drei Sonnabenden werden jeweils von 9 bis 13 Uhr weitere öffentlichen Impfungen im Gemeindezentrum angeboten, anmelden muss man sich dafür nicht.

Von morgens bis Spätnachmittags auf den Beinen

Für Norbert Mundt war der Auftakt ein anstrengender Tag. Er war vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag auf den Beinen. Im Foyer des Gemeindezentrums zeigt er am Montag auf ein Plakat am Fenster mit einem Bibelspruch, den er sehr treffend findet. Niemand werde abgewiesen, heißt es sinngemäß – genau so sei es am Samstag gewesen.

„Es muss nur genügend Impfstoff da sein, um alles andere kümmern wir uns schon“, sagte er mit Blick auf die kommenden drei Termine. Bei der Anfrage zu den Impfungen hatte der Pastor zugesagt, binnen weniger Tage musste das entschieden werden. Die grundsätzliche Entscheidung über die Öffnung des Hauses trafen aber die 58 Mitglieder.

So sollen Vereine den Saal nutzen können, in dem sonst die Gottesdienste stattfinden. Der Zeesener Ortsbeirat würde hier gerne Versammlungen durchführen, private Feien sind ebenfalls möglich. Die Volkssolidarität kann sich vorstellen, Seniorennachmittage zu veranstalten.

Bereitschaft da, aber spruchreif ist noch nichts

Spruchreif ist das alles noch nicht, und in der Corona-Pandemie ist vieles im Moment ohnehin auf Eis gelegt. „Wir fangen klein an“, sagt Norbert Mundt. Aber an den Baptisten wird es nicht scheitern, wenn Zusammenkünfte einmal wieder möglich sein werden. Das macht Pastor Peter Otparlik im Gespräch wiederholt deutlich.

Der 51-Jährige lebt mit seiner Familie in Ragow. Er ist gelernter Tischler, wurde in Chemnitz geboren und wuchs in Magdeburg auf. Er übernahm das Pastorenamt in Zeesen im Sommer 2020, zuvor arbeitete er bei der Berliner Stadtmission. Er kann sich für eine öffentliche Nutzung des Gemeindezentrums vieles vorstellen, von der Bürgerversammlung bis zum Konzert. Die Zeesener Baptisten lassen sich gerade von einem Experten dazu beraten. „Ich hoffe, dass dadurch sehr viele Impulse entstehen für unsere Gemeinde und für den Ort“, sagte er. Die Zusammenarbeit mit den Vereinen ist ihm besonders wichtig. Er selbst vertritt die Baptisten im Zeesener Interessenverein.

Adventssingen rund um das Zeesener Gemeindehaus der Baptisten

Für den kommenden Sonntag laden die Baptisten zum Adventssingen im Freien ein. Auf dem großen Grundstück rund um das Gemeindehaus ist viel Platz, so dass die Besucher genügend Abstand zueinander halten können. Die Gottesdienste finden im Moment online statt, für das Weihnachtsfest ist das bisher auch noch so geplant. Seit langem nutzt die Gemeinde Zoom für ihre digitalen Treffen der Mitglieder, das ermögliche etwas mehr Austausch, erklärt der Pastor.

Ein Ersatz für die richtigen Begegnungen ist das trotzdem nicht, das weiß auch Norbert Mundt. „Wir wollen helfen, aber dabei nicht unvorsichtig werden“, sagt er. „Jeder entfremdet sich ein wenig in dieser Zeit. Wir überlegen, wie wird dem entgegenwirken können.“

Von Frank Pawlowski