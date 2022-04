Königs Wusterhausen

Die Welt der Business-Reisenden kommt nun auch in Königs Wusterhausen an, und das still und leise. Seit einigen Tagen rollen am Eingang zum Technologiepark Funkerberg die Bagger und bereiten das Baufeld für ein Hotel vor. Laut Bauschild soll ein Drei-Sterne-Hotel entstehen. Eine Ankündigung, die viele in der Stadt unerwartet erreichte. Stadtpolitiker und selbst Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) äußerten sich in der jüngsten Sitzung der SVV überrascht.

Zwar war vor drei Jahren mal ein Hotelprojekt für den Funkerberg vorgestellt worden. Später hieß es allerdings, das Projekt sei der Pandemie zum Opfer gefallen. Und nun wird auf einmal doch gebaut.

Hotel soll 85 Zimmer und ein Parkhaus bekommen

Laut Architekt Daniel Matis vom Berliner Planungsbüro SMAP, der das Projekt betreut, handelt es sich sogar um eines von gleich zwei Hotels, die in der kommenden Zeit auf benachbarten Grundstücken entstehen sollen. Begonnen werde zunächst mit einem Drei-Sterne-Haus mit 85 Zimmern und einem Parkhaus für rund 120 Autos. Zielgruppe seien unter anderem Studenten, die für Projekte längerfristig in regionalen Technologie-Firmen arbeiten. Das Hotel sei für längere Aufenthalte ausgelegt, so Matis. Es soll darin auch ein Co-Working-Space geben. Die Bauzeit wird mit etwa eineinhalb Jahren angegeben, im kommenden Sommer könnte das Hotel also stehen.

Das Bauschild verrät erste Details zur Gestaltung. Bauherr ist eine Gesellschaft aus Liechtenstein. Quelle: Oliver Fischer

Direkt daneben solle auch noch das vor drei Jahren angekündigte Vier-Sterne-Superior-Haus entstehen. Als im März 2019 erste Entwürfe dazu präsentiert wurden, wurde das Hotel als neues Eingangstor zur Stadt vorgestellt. Gleichzeitig sollte es eine Art Markenzeichen für den Technologiepark Funkerberg werden, der sich auf den dahinterliegenden Flächen erstreckt. Architekt Matis schlug deshalb damals auch eine stilisierte Antenne vor, die das Haus schmücken und gleichzeitig auf die dahinterliegende große Funkantenne verweisen könnte.

So sah der Entwurf für ein Vier-Sterne-Hotel im März 2019 aus. Quelle: Oliver Fischer

In der Folge gab es aber mehrere Probleme: Zum einen verzögerte sich der Hotelbau so lange, dass die Stadt schon erwogen haben soll, die Grundstücke vom Käufer zurückzufordern. Immerhin wurden die Flächen seinerzeit mit der Verpflichtung verkauft, innerhalb von zwei Jahren mit dem Bau zu beginnen.

Zum anderen ist aber auch der eigentliche Technologiepark lange nicht so weit gediehen, wie man sich das damals erhoffte. Der erste Bauabschnitt des Gewerbegebietes wurde entgegen dem ursprünglichen Konzept nicht an forschungs- oder technologiebasierte Unternehmen verkauft, sondern vor allem an solide mittelständische Unternehmen. Hochtechnologie soll es nun erst im zweiten Bauabschnitt geben, der aber noch einige Jahre bis zur Fertigstellung braucht. Das könnte auch heißen, dass das Drei-Sterne-Hotel für Werkstudenten des Technologieparks etwas zu früh kommt.

Touristiker sehen großen Bedarf an Hotelbetten in KW

Andererseits herrsche in der Stadt so oder so seit Jahren ein dringender Bedarf an Hotelbetten, sagt die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Dahme-Seenland, Juliane Frank: „Wir brauchen zusätzliche Betten in jedem Preissegment. Es gibt immer wieder Radfahrer, die wir wegschicken müssen, weil wir für sie keine Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt finden.“

Hinzu kämen die Geschäftsreisenden, die die hiesigen Hochschulen oder die Unternehmen in Wildau, Mittenwalde oder Königs Wusterhausen besuchen. „Wir haben erst unlängst wieder bemüht, für eine Delegation aus der Partnerstadt Betten zu finden, auch das war sehr schwierig“, sagt Juliane Frank. Die wenigen Hotels in Königs Wusterhausen sind klein, es herrscht Investitionsstau. Grundsätzlich mangelt es in der gesamten Region südlich von Schönefeld an modernen Häusern.

Vier-Sterne-Hotel für Königs Wusterhausen wird weiter geplant

Ein Drei-Sterne-Haus mit mehr als 80 Zimmern wäre daher schon ein Novum. Der Vorsitzende des Königs Wusterhausener Stadtentwicklungsausschusses, Tobias Schröter (SPD), begrüßt den Hotelbau deshalb ebenfalls. „Wir haben den Standort seinerzeit als passend angesehen und sehen auch den Bedarf“, sagt er. Verwundert sei er lediglich darüber, dass nach Jahren der Ruhe der Bau nun ohne Ankündigung und offenbar auch ohne Kommunikation mit der Stadt begonnen hat.

Laut Daniel Matis wird parallel auch noch an dem anderen Hotel gearbeitet. „Wir entwickeln weiter. Die Zeiten sind mit Corona und dem Krieg schwieriger geworden. Ein solches Projekt ist umfangreich, wir brauchen Investoren und Betreiber – aber wir erfüllen unsere Pflichten. Das Projekt ist am Leben“, so der Architekt.

Von Oliver Fischer