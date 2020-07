Königs Wusterhausen

Eine Bekanntmachung im jüngsten Amtsblatt des Kreises Dahme-Spreewald hat Naturschützer auf den Plan gerufen. Es geht um ein Bauvorhaben in Zeesen, das zwischen Karl-Liebknecht-Straße, Schütte-Lanz-Straße, Kronenhöfen und Gewerbepark geplant ist. Die freie Fläche ist im Bebauungsplan der Stadt Königs Wusterhausen als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen.

Antrag für Grundwasserabsenkung

Der Investor hat für das rund 2,6 Hektar große Flurstück die Erlaubnis für eine zeitweilige Absenkung von einer Million Kubikmeter Grundwasser zum Bau von Wohnhäusern und einer Tiefgarage beantragt. Das soll über einen Zeitraum von 19 Monaten in mehreren Schritten erfolgen. Der Kreis machte bekannt, dass eine Prüfung der Umweltverträglichkeit für die Grundwasser-Absenkung nicht erforderlich ist. Das sei bei einer Vorprüfung festgestellt worden.

Nabu fürchtet Auswirkungen

Der Naturschutzbund Dahmeland ist dennoch besorgt. Er befürchtet Schäden für ein nahe gelegenes Waldbiotop und den ebenfalls benachbarten, im Landschaftsschutzgebiet gelegenen Krebssee. Es seien „möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf grundwasserabhängige Ökosysteme zu erwarten“, teilte der Nabu mit.

Noch keine Baugenehmigung

Investor ist die Nordland GmbH aus dem niedersächsischen Langenhagen. Das Unternehmen teilte auf MAZ-Anfrage mit, dass eine Baugenehmigung für die Grundwasserabsenkung noch nicht vorliege. Eine Aussage zum Baustart sei deshalb noch nicht möglich. Der in der Bekanntmachung genannte Zeitraum von 19 Monaten sei ein Maximalszenario. Man gehe von einem deutlich kürzeren Zeitraum aus, so Projektmanagerin Eileen Trouw.

256 Wohnungen geplant

Zur geplanten Bebauung teilte sie mit, dass 14 Mehrfamilienhäuser mit 256 Wohnungen entstehen sollen, außerdem eine knapp 8000 Quadratmeter große Tiefgarage mit 209 Stellplätzen. Auch hier gebe es wegen der ausstehenden Baugenehmigung noch keinen Zeitplan.

Diskussion um anderes Bauvorhaben

Ein anderes Bauvorhaben in der Schütte-Lanz-Straße sorgte zuletzt für Diskussionen im Königs Wusterhausener Stadtrat. Eine Projektgesellschaft will bis zu 100 Seniorenwohnungen in der Nachbarschaft der Kronenhöfe bauen. Ein Wald soll dafür gerodet werden. Die Stadtverwaltung will dafür den Bebauungsplan ändern, doch die Stadtverordneten sehen noch Gesprächsbedarf. Ein Beschluss wurde vertagt. Anwohner setzen sich für den Erhalt des Waldes ein.

Von Frank Pawlowski