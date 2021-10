Königs Wusterhausen

In der 42. Kalenderwoche beginnen die Straßenbauarbeiten am Bahnhof in Zernsdorf. Das hat die Königs Wusterhausener Stadtverwaltung mitgeteilt.

Dabei wird die Fahrbahn in der Straße Zum Bahnhof und auf dem Vorplatz ausgebaut. Sie ist gepflastert. Gleichzeitig entstehen Parkplätze für Autos als auch für Fahrräder. Insgesamt werden 16 Pkw-Parkplätze und 12 überdachte Fahrradstellplätze errichtet. Die Straße erhält laut Rathaus darüber hinaus einen barrierefreien Gehweg. Im Zuge der Baumaßnahmen werden außerdem sechs Bäume gepflanzt.

Anwohner kritisieren Kahlschlag

Das Bauvorhaben ist durchaus umstritten. Anwohner und Bahnhofsbesitzer Richard Vogel hatte besonders die Fällung einer Baumreihe mit Ahornen auf dem Vorplatz kritisiert. Das historische Ensemble mit dem denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude sei dadurch zerstört worden, beklagte er. Richard Vogel sprach damals von einem regelrechten Kahlschlag. Auch Besuchern fällt auf, dass etwas fehlt. Der Platz hat seinen Charme eingebüßt.

Die Baumaßnahmen selbst sah er ebenfalls kritisch. Er bezweifelt, dass es einen Bedarf an Parkplätzen gibt. Ortsvorsteherin Karin Schwitalla sieht hingegen einen Bedarf. Die Zufahrt zum Bahnhof sei in einem derart schlechten Zustand, dass es immer wieder Beschwerden gab, hatte sie im Frühjahr erklärt. Das holprige Pflaster sei vor allem ein Hindernis für Senioren, einen Gehweg gibt es nicht.

Ortsvorsteherin: Neues Bahnhofsumfeld ein Gewinn

Sie glaubt, dass das neue Bahnhofsumfeld ein Gewinn für den Ort sein wird. Außerdem rechnet sie damit, dass mehr Leute als bisher vom Auto in den Zug umsteigen, wenn es bessere Parkmöglichkeiten gibt. Der Ortsbeirat hatte das Bauvorhaben einstimmig befürwortet.

Richard Vogel fordert, dass die Baumreihe am Vorplatz ersetzt wird. Ob es eine Möglichkeit gibt, die sechs Bäume an die Stelle der Ahorne zu pflanzen, ließ sich noch nicht klären. Eine Antwort aus dem Rathaus auf eine MAZ-Anfrage dazu steht noch aus. Auf einem Lageplan, den die Stadtverwaltung zu den Bauarbeiten veröffentlicht hat, sind sie dort nicht eingezeichnet.

Die Ersatzpflanzungen sind laut früheren Angaben in der Karl-Marx-Straße und am Hausboothafen geplant. Bei der Auswahl der Standorte hatte der Ortsbeirat ein Mitspracherecht.

Von Frank Pawlowski