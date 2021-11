Königs Wusterhausen: Bauarbeiten am Bahntunnel

Königs Wusterhausen

In Vorbereitung der im nächsten Frühjahr beginnenden Bauarbeiten des neuen Bahntunnels in der Storkower Straße in Königs Wusterhausen muss auch der MAWV „einen Kraftakt stemmen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Der MAWV muss seine bisher im Fahrbahnbereich des alten Tunnels vorhandenen Trink- und Schmutzwasserleitungen umverlegen und eine neue Rohrtrasse nördlich des Tunnels unter dem Bahndamm herstellen. Weiterhin muss das vorhandene Abwasserpumpwerk in der Einfahrt zum Parkplatz an der Storkower Straße aus dem Bereich des zukünftigen neuen Kreisverkehrs versetzt werden.

Rohrleitungen müssen nahe der Bushaltestelle am Bahnhof verlegt werden

Insgesamt müssen etwa. 700 Meter Rohrleitungen in eine neue Leitungstrasse umverlegt werden. Eine große Herausforderung werde der Bau eines Schutzrohres unter dem Bahndamm sein.

Die für dieses Vortriebsverfahren notwendigen wasserdichten Start- und Zielbaugruben sowie die Baustelleneinrichtung werden im Bereich der östlichen Buswendeschleife und angrenzenden Parkplätze, sowie auf dem westlich gelegenen Parkplatz errichtet werden.

Einschränkungen am Bahntunnel bis voraussichtlich Mai 2022

Durch die neue Schutzrohrquerung werden neben den Anlagen des MAWV auch Leitungen weiterer Medienträger verlegt.

Mit dem geplanten Baustart ab dem 22. November wird es zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. Darüber hinaus werden jeweils 30 Pkw-Stellplätze auf beiden Parkplätzen östlich und westlich der Bahnstrecke während der Bauphase nicht zur Verfügung stehen. Ebenfalls wird die Buswendeschleife auf der östlichen Seite der Bahnstrecke voll gesperrt. Nach Abschluss der Vortriebsarbeiten erfolgt die Zufahrt zum östlichen Parkplatz über eine geänderte provisorische Zufahrt. Die Zufahrten zu den beiden Parkplätzen werden über den geplanten Bauzeitraum sichergestellt. Die technologisch teilweise sehr anspruchsvolle Baumaßnahme soll Ende Mai 2022 abgeschlossen werden, sagt der MAWV. Insgesamt investiert der MAWV circa 1,9 Mio. Euro in das Projekt.

Von MAZonline