Senzig

Die Chausseestraße in Senzig wird am Abzweig zur Gräbendorfer Straße gerade erneuert. Es entstehen zwei Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer. Die Baustelle macht die Ortseinfahrt von Königs Wusterhausen zum Nadelöhr. Autofahrer müssen sich wegen der halbseitigen Sperrung an einer Ampel gedulden.

An

...