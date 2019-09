Baubeginn des Fahrradparkhauses verzögert sich

Königs Wusterhausen

Der Bau des neuen Fahrradparkhauses am Bahnhof Königs Wusterhausen verzögert sich erneut. Der zuletzt für Mai 2019 vorgesehene Baubeginn ist nun für Dezember geplant. Entstehen soll das zweigeschossige Parkhaus mit 600 zumeist kostenlosen Stellplätzen auf der Freifläche zwischen dem Wasserturm und der Bahnstrecke. Darüber hinaus soll es knapp 100 kostenpflichtige Parkplätze in einem gesicherten Bereich sowie eine Servicestation für Fahrräder geben. Auf 63 Meter Länge reicht es bis zum neuen Fußgängertunnel, wo ein direkter Zugang zum Bahnsteig vorgesehen ist.

Baubeginn sollte im Mai 2019 sein

Bei der Vorstellung der Pläne im Juni 2017 hatte die Stadt noch gehofft, dass mit dem Bau schon 2018 begonnen werden kann. 800.000 Euro hatte die Stadt dafür im Haushalt eingeplant, eine Förderzusage über 1,86 Millionen Euro kam zwischenzeitlich vom Land. Doch noch immer regt sich nichts auf dem Areal am Bahnhof, das komplett umgestaltet werden soll. Dabei sollte im Mai 2019 nach der korrigierten Planung der erste Spatenstich erfolgen.

Alles unter Dach und Fach

Auf Anfrage der MAZ erklärte der Sprecher der Stadtverwaltung Reik Anton, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen sollen. Die nötigen Abstimmungen mit der Deutschen Bahn seien unter Dach und Fach. Alles sei unter Beachtung der Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes sowie der zeitgleichen Planung der Eisenbahnüberführung erfolgt. Auch sei das Land Brandenburg als Fördermittelgeber durch die Stadtverwaltung über den aktuellen Sachstand informiert, so dass nicht die Gefahr besteht, dass die Fördermittel in Höhe von 1,86 Millionen Euro verfallen.

Baubeginn Anfang Dezember

Nach dem aktuellen Zeitplan soll nun Anfang Dezember mit dem Bau des Fahrradparkhauses begonnen werden. Voraussetzung sei aber, so Anton, dass das Baufeld dann auch zur Verfügung steht. Denn das ist noch abhängig von der so genannten Baufeldfreimachung. Darunter fällt zum einen eine Begutachtung und Unbedenklichkeitserklärung über möglicherweise vorhandene Schadstoffe und Kampfmittel. Sie beinhaltet auch die eventuelle Sicherung und Dokumentation von Bodendenkmälern und alle Arbeiten wie Baumrodungen, Beseitigung von Sträuchern und Wildkraut, die Entsorgung von möglicherweise vorhandenen Abfallstoffen sowie Planierungs- und Verfüllarbeiten. Erst danach kann es losgehen.

Von Udo Böhlefeld