Königs Wusterhausen: Baustelle auf der Schlossstraße

Königs Wusterhausen

Am Samstag, dem 19. Juni, werden von 6 Uhr bis 19 Uhr in der Schlossstraße in Königs Wusterhausen umfangreiche Baumpflegearbeiten vorgenommen, wie die Stadt angekündigt hat. Die Arbeiten sollen der Verkehrssicherheit und der Erhaltung der Baumreihen dienen.

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises hat der Maßnahme zugestimmt. Verkehrsteilnehmende sollten mit Wartezeiten wegen der einseitigen Verkehrsführung rechnen. Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger werden im Baustellenbereich auf die gegenüberliegende Straßenseite geführt.

Von MAZonline