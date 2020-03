Königs Wusterhausen

Auf einem Parkplatz in der Gerichtsstraße in Königs Wusterhausen stieß am Donnerstag ein Kleinwagen der Marke Volkswagen beim Ausparken gegen einen Ford. Dabei wurde eines der beiden Autos so stark beschädigt, dass ein Abschleppdienst gerufen werden musste. Der verursachte Sachschaden wird insgesamt an beiden Fahrzeugen auf circa 2500 Euro geschätzt.

Von MAZonline