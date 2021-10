Königs Wusterhausen

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. In Zernsdorf passt das in diesem Monat ganz genau. Nach dem arbeitsreichen Umwelttag stehen im Oktober einige unterhaltsame Veranstaltungen für die Zernsdorfer auf dem Programm.

Summers-End-Festival im Bürgerhaus Zernsdorf

Im Bürgerhaus findet am 22. und 23. Oktober wieder das Summers-End-Festival mit Livemusik, Lesung und Kunstausstellung statt. Mit dabei sind am Freitag die Schriftstellerin und Malerin Dana Schwarz-Haderek und Liedermacher Steve Schubert, am Sonnabend spielen The Clocks, Die Schlechten Ideen und Tobias Thiele.

Halloween wird in diesem Jahr sogar doppelt gefeiert – am 30. Oktober ebenfalls im Bürgerhaus und am 31. Oktober auf dem Sportplatz vom SV Merkur Kablow-Ziegelei. Standesgemäß beginnt hier das Fest mit einem Fußballspiel, abends gibt es eine Feuershow und Musik von DJ Jürgen.

Teilnehmerrekord beim Zernsdorfer Umwelttag

Verdient haben sich die Zernsdorfer das allemal. Beim Umwelttag packten so viele freiwillige Helfer an, wie nie zuvor. Mit fast 100 Teilnehmern verzeichneten die Initiatoren vom Ortsbeirat und von der Feuerwehr einen neuen Rekord.

Es sind besonders viele Familien mit Kindern gekommen, berichtet Ortsvorsteherin Karin Schwitalla (parteilos). Vom Kleinkind bis zum 85 Jahre alten Senior waren alle Altersgruppen vertreten. Die Helfer sammelten in Zernsdorf, Uckley und Kablow-Ziegelei wieder viel Müll ein, der achtlos weggeworfen oder illegal entsorgt wurde. Hundekotbeutel, jede Menge Flaschen, Matrazen, Fahrradteile und Plastikmüll zählten zur Ausbeute.

Jemand hatte den Umwelttag offenbar falsch verstanden und kurz vor der Sammelaktion An der Bahn/Ecke Segelfliegerdamm einen großen Hänger voller Müll und Bauschutt abgekippt. Das sorgte zusätzlich für große Empörung. „Es kann nicht sein, dass Schmutzfinger alle Entsorgungsangebote ignorieren und ihren Unrat gedankenlos in der Gegend verteilen, da waren sich alle einig“, so die Ortsvorsteherin.

Ortsvorsteherin dankt Helfern und dem Bauhof Königs Wusterhausen

Mitarbeiter des Königs Wusterhausener Bauhofs beseitigten am Montag alle Müllberge, die gesammelt worden waren. „Bei ihnen und bei allen fleißigen Helfern möchte ich mich herzlich bedanken“, sagt Karin Schwitalla. Die große Beteiligung war für sie ein Zeichen, wie wichtig den Zernsdorfern ein sauberer und ordentlicher Wohnort ist.

Zum Abschluss des Umwelttages grillten Mitglieder des Feuewehr-Fördervereins für die Helfer und versorgten sie mit Getränken. Wirt Martin Holzbauer vom Gasthaus „Zum Bayern“ brachte eine große Pfanne voller Leberkäse vorbei.

Im Frühjahr ist die nächste Aktion geplant. Ein Wunsch von Karin Schwitalla wird sich dann wohl leider noch nicht erfüllen: dass die Müllsammler mit leeren Tüten dastehen.

Von Frank Pawlowski