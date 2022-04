Königs Wusterhausen

Die braune Holztür des „Stellwerk 8“ liegt etwas versteckt. Man muss das Königs Wusterhausener Bahnhofgebäude links liegen lassen und an der Touristinfo vorbei in eine Art Sackgasse gehen, die eher nach Betriebsgelände aussieht als nach Rettungsanker. Aber wer es bis dorthin schafft, den flachen Klinkerbau betritt und im Büro von Katharina Matuschek, Stefanie Marle und Ulrike Schünke landet, der hat ein wichtiges Stück eines zumeist harten Weges hinter sich gebracht.

Das „Stellwerk 8“ ist eine themenoffene Beratungsstelle, die kostenlos und unkompliziert Hilfe bei allen möglichen Problemen anbietet. Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde sie eröffnet, seither hat sie sich zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Ratsuchende entwickelt. Das zeigen schon die Besucherzahlen. Im ersten Jahr seien etwa 800 Menschen mit vielfältigen Sorgen und Nöten dagewesen, sagt Koordinatorin Katharina Matuschek. Im zweiten Jahr waren es bereits 1300. Und es werden immer mehr.

„Stellwerk 8“ in KW: Besuch mit und ohne Termin möglich

Das kann mit Corona zu tun haben und daran, dass die Gesellschaft von einer Krise in die nächste schlittert. Aber auch daran, dass das Stellwerk-Team den Zugang so leicht wie möglich macht. Man kann einen Termin vereinbaren, man muss aber nicht. „Wir schicken niemanden weg“, sagt Katharina Matuschek.

Das Angebotspalette ist breit gefächert. Im Grunde fußt das Stellwerk auf zwei Säulen: die eine ist ambulante Migrations-Sozialarbeit, für die Ulrike Schünke zuständig ist. Zielgruppe sind vor allem Migranten, die in eigenen Wohnungen leben und daher anders als in Gemeinschaftsunterkünften keine festen Anlaufstellen bei Problemen haben.

Suchtberatung, Opferhilfe, Sozialarbeit – das „Stellwerk“ vermittelt

Die zweite Schiene ist eine allgemeine Lebensberatung für alle, wobei Katharina Matuschek und Stefanie Marle allerdings nicht alle Probleme selbst lösen können. Sie haben stattdessen in den vergangenen zwei Jahren ein weites Netzwerk von Anlaufstellen und Partnern aufgebaut, an die sie gezielt verweisen. Wer ein Suchtproblem hat, der ist vielleicht beim Tannenhof besser aufgehoben. Wer Gewalterfahrungen gemacht hat, dem kann womöglich der Weiße Ring besser helfen. Im „Stellwerk“ gibt es aber ein offenes Ohr, die passende Telefonnummer oder schon mal einen hilfreichen Hinweis vornweg.

Die ursprüngliche Idee war, den unterschiedlichen Organisationen feste Beratungstermine im Stellwerk einzuräumen. Das sei 2020 auch gut angelaufen, aber dann kam Corona, sagt Ulrike Schünke. Viele Beratungsstrukturen wurden heruntergefahren, die meisten Anlaufstellen boten nur noch Telefonberatung an – wenn überhaupt.

In Königs Wusterhausen die erste Anlaufstelle bei Problemen

Auch ins „Stellwerk“ kamen keine Fachberater mehr, die Beratungsstelle selbst blieb aber offen, erzählt Katharina Matuschek nicht ohne Stolz. Auch deshalb wurde sie in dieser Zeit zur ersten Anlaufstelle in Königs Wusterhausen: für Menschen, denen die Pandemie zusetzte, für Migranten, die anderswo keine Hilfe mehr fanden, für viele, die im Corona-Alltag nicht mehr klar kamen.

Die Probleme müssen dabei gar nicht existenziell sein. Viele brauchen nur Hilfe beim Digitalisieren von Unterlagen oder beim Ausfüllen von Anträgen. „Das System ist nicht so gemacht, dass alle das alleine bewältigen können. Aber wir wollen die Menschen befähigen, vollständige Unterlagen abzugeben, sei es beim Jobcenter, bei der Rentenstelle oder beim Sozialamt“, sagt Ulrike Schünke. Deshalb nehmen sich die Koordinatorinnen Zeit für die Besucher, sprechen die Anträge durch, stellen Technik zur Verfügung.

Königs Wusterhausen: „Stellwerk 8“ unterstützt bei Wohnungssuche

Aber dann gibt es auch weit schwierigere Aufgaben. „Auffällig ist, dass sich immer mehr Menschen an uns richten, weil ihnen Obdachlosigkeit droht“, sagt Katharina Matuschek. Wohnungssuche sei deshalb ein wichtiges Feld des „Stellwerks“ geworden. Katharina Matuschek hat mit Geduld und guten Kontakten schon einigen Menschen zu Wohnungen verholfen, die anderen als hoffnungslose Fälle gegolten hätten. Dafür brauchte es aber zum Teil Monate der intensiven Suche und Betreuung.

Das bedeutet aber nicht, dass die Frauen im „Stellwerk 8“ ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Sie wollen vor allem Hilfe zur Selbsthilfe geben. Deshalb wurden im April auch drei Computer-Arbeitsplätze eingerichtet, an denen Menschen, die keinen Rechner zuhause haben, auch selbst Unterlagen ausdrucken oder nach Wohnungen suchen können. Der Umbau hat die Arbeit auch an anderer Stelle verändert: Das Büro bekam eine Beratungskabine, in der die Gespräche nun noch diskreter und anonymer stattfinden können.

Kostenlose Workshops zur gewaltfreien Kommunikation

Schwerpunkt in diesem Jahr soll auch eine kostenlose Workshop-Reihe sein. Vier Veranstaltungen sind geplant, bei denen es etwa um gewaltfreie Kommunikation in der Familie geht.

Träger ist die Dahmeland soziale Dienste GmbH. Bezahlt wird das Projekt vom Landkreis, der dafür Fördergeld vom Land bekommt. Erst kürzlich wurde das Förderprogramm um zwei Jahre verlängert – nachdem es zunächst gestrichen werden sollte. Das war eine Erleichterung. „Jetzt geht es darum, das Vorhandene zu erhalten“, sagt Katharina Matuschek. „Ich zumindest würde mich freuen, wenn wir noch eine Weile hier arbeiten könnten.“

Von Oliver Fischer