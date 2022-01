Königs Wusterhausen

In der Nacht zum Mittwoch wurde kurz nach Mitternacht in der Brückenstraße in Königs Wusterhausen ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte bei dem 42-jährigen Fahrer positiv auf Amphetamine. Daher musste er eine Blutprobe abgeben.

Im Fahrzeug fanden die Polizisten zudem einen Bajonettaufsatz und einen Schlagring. Bei der weiteren Prüfung wurde festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen war und dass dessen Kennzeichen nicht vergeben war. Nun muss sich der Mann gleich wegen mehrerer Vergehen verantworten.

Von MAZonline