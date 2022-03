Königs Wusterhausen

Ein E-Scooter-Fahrer (34), den Beamte Dienstagmittag in der Fichtestraße in Königs Wusterhausen stoppten, hatte Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr am Scooter. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Amphetamine an. Und: Nach einer Unterschlagung in Märkisch-Oderland wurde bereits nach dem Fahrzeug gefahndet.

Der Vortest bei der Fahrerin eines Fiat-Wohnmobils (41) in der Rathausstraße von Bestensee reagierte ebenfalls positiv auf Amphetamine. Ein Radler (40) hatte am Dienstagabend in der Jahnstraße in Königs Wusterhausen laut Atemalkoholtest 1,9 Promille intus. Im Ortsteil Zeesen wurde ein Autofahrer (24) am Mittwochmorgen in der Spreewaldstraße kontrolliert. Bei ihm zeigte der Drogenvortest den Konsum von Kokain an.

Unfälle in Schulzendorf und Waßmannsdorf: Vorfahrt missachtet

Da die Vorfahrt missachtet wurde, stießen am Dienstagnachmittag ein Opel und ein VW in der Richard-Israel-Straße in Schulzendorf zusammen. Der Schaden liegt bei rund 3.500 Euro.

Aus gleicher Ursache kollidierten am Mittwochvormittag ein Mercedes-Kleinbus und ein Ford im Glasower Weg in Waßmannsdorf. Der Schaden: rund 5.000 Euro.

Königs Wusterhausen: Helikopter hilft bei Suche nach Kabeldieben

Unbekannte luden in der Nacht zum Mittwoch auf einem Firmengrundstück am Funkerberg Kupferkabel in einen VW-Transporter und flüchteten zu Fuß, als Beamte eintrafen. Auch per Hubschrauber wurde nach ihnen gefahndet. Gefasst wurden zwei Männer (20 und 31 Jahre). Dem Unternehmen entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Kriminalbeamte sicherten Spuren.

