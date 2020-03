Königs Wusterhausen

Ein berauschter, der Polizei bereits bekannter 27-Jähriger verhielt sich am Mittwoch in der Bahnhofstraße in Königs Wusterhausen aggressiv und warf mit Glasflaschen um sich.

Als die Polizeibeamten dem Mann begegneten, zeigte sich dieser wenig einsichtig. Stattdessen ging er mit Fäusten auf die Polizisten los und verletzte dabei eine Person. Er wurde in Gewahrsam genommen, versuchte jedoch auch in der Polizeiinspektion noch immer, weitere Beamte mit Kopfstößen zu verletzen. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Täter mit 1,12 Promille betrunken war. Zudem konnte mit einem Drogentest festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Daraufhin musste der 27-Jährige eine Blutprobe abgeben.

Die Polizei ermittelt nun gegen den aggressiven Mann wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und wegen seines Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline