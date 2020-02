Königs Wusterhausen

Ein Fahrradfahrer fiel am Donnerstagnachmittag auf dem Bahnhofsvorplatz in Königs Wusterhausen auf und wurde von der Polizei für eine Kontrolle angehalten. Bei einem Atemtest zeigte sich, dass der 65-Jährige mit 2,25 Promille schwer betrunken war. Der Senior zeigte sich jedoch uneinsichtig und aggressiv gegenüber den Beamten. In der Folge griff der Fahrradfahrer die Polizisten an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Von MAZonline