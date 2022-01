Königs Wusterhausen

Am Samstagabend gegen 19.25 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fahrradfahrer in der Schenkendorfer Flur in Königs Wusterhausen auf, der trotz Dunkelheit ohne Licht fuhr. Als sie ihn kontrollierten nahmen die Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahr.

Lesen Sie auch Geldtransporter-Überfall in Großziethen: Täter gaben sich offenbar als Polizisten aus

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Außerdem gab der 33-jährige Mann zu, Cannabis und Amphetaminen konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Von MAZonline