Königs Wusterhausen

Ein Betrunkener hat in Königs Wusterhausen einigen Ärger verursacht. Der Mann war in der Nacht zu Samstag im Achenbach-Krankenhaus behandelt, weil er stark alkoholisiert war und einige Verletzungen aufwies. Dort wurde er allerdings aggressiv gegen das Klinikpersonal. Schließlich nahm die Polizei den Mann in Gewahrsam. Dieser wehrte sich allerdings und musste teilweise getragen werden. Mit 2,54 Promille Alkohol im Blut verbrachte er die Nacht in der Gewahrsamszelle.

Von MAZonline