Königs Wusterhausen

Vor einigen Wochen sprach ein Vater die Stadtverordnete Birgit Uhlworm an. Er bat sie um Hilfe. Eltern wünschten sich einen Buddelkasten im Wohngebiet für ihre Kinder. Die Politikerin sollte bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ein gutes Wort einlegen.

Das tat sie. Dabei hätte es ein Anruf der Eltern wohl auch getan. Man war dort dankbar für den Hinweis. Bei einem Treffen vor Ort wurde alles besprochen, der Buddelkatsen kommt. Birgit Uhlworm erzählt das, weil es zeigt, was sie oft predigt. Beteiligte müssen an einen Tisch, um auf sinnvolle Lösungen zu kommen. Manchmal braucht es dafür Schützenhilfe.

Credo als Bürgermeisterin

Das wäre auch als Bürgermeisterin ihr Credo. Zum zweiten Mal nach 2017 kandidiert Birgit Uhlworm für das Amt. Die Unabhängige Frauenliste, UFL, hat sie wieder aufgestellt. „Wir haben lange überlegt und uns dann doch dazu entschieden, obwohl schon eine Frau nominiert ist“, sagt die 60-Jährige.

Die Anliegen, die der Frauenliste am Herzen liegen, könne die eigene Kandidatin eben doch am besten vertreten. Familien, Geschlechtergerechtigkeit, Gleichstellung, Umweltschutz fallen als Stichworte. Willkommener Nebeneffekt – das Bewerberfeld ist wie schon bei der vorigen Bürgermeisterwahl mit zwei Männern und zwei Frauen paritätisch besetzt. Bei diesem Thema rollen manche mit den Augen. Aber das ist Birgit Uhlworm gewohnt.

Seit 1993 im Stadtrat

1993 zog sie erstmals für die Frauenliste in den Königs Wusterhausener Stadtrat ein und gehört ihm seither ununterbrochen an. Solange wird sie belächelt, wenn sie sich für eine Sprache einsetzt, die beide Geschlechter anwendet. In den SVV-Dokumenten ist das heute eine Selbstverständlichkeit. Das ist mit ihr Verdienst. Ihre Beharrlichkeit ist nun wieder gefragt.

Gerade stößt ihr Einsatz für eine Geschlechter gerechte Haushaltsführung auf Argwohn. Deren Ziel ist es, dass Frauen und Männer gleichermaßen bei Ausgaben beachtet werden. „Das will keiner hören, es gibt auch Ängste, aber die sind unbegründet. Es geht nicht darum, etwas wegzunehmen, sondern ein Gleichgewicht herzustellen.“ Für Brandenburg ist so ein Haushalt noch Neuland. Die Landesregierung sucht gerade eine Modell-Kommune, die das ausprobiert. Birgit Uhlworm kann sich Königs Wusterhausen dafür gut vorstellen und will sich dafür einsetzen, dass die Stadt sich bewirbt.

Dolmetscherin und Übersetzerin

Sie lebt seit 1983 in der Stadt. Als frisch gebackene Diplom-Sprachmittlerin trat sie im Militär-Technischen-Institut ihre erste Stelle nach dem Studium an. Sie war Dolmetscherin und Übersetzerin für Russisch und Polnisch. Das Institut befand sich am Ortsausgang nach Schenkendorf, heute stehen hier Wohnhäuser. Später arbeitete sie im Wohnungsbaukombinat Potsdam, war zwei Jahre an der Trasse in der damaligen Sowjetunion.

1988 wurde ihre Tochter Maria geboren. Die Wendezeit erlebte Birgit Uhlworm zu Hause. „Ich wollte das Muttersein genießen und verlängerte das Babyjahr“, erzählt sie. Zurück in ihren alten Job kam sie nicht. Nach der Babypause war sie eine der ersten Arbeitslosen in Königs Wusterhausen.

Privater Schicksalsschlag

Im Frühjahr 1990 gründete sie die Selbsthilfegruppe für Alleinerziehende, Shia, mit. Aus der kleinen Ortsgruppe wurde später der Brandenburger Landesverband, für den sie seit 1992 hauptberuflich arbeitet und deren Geschäftsführerin sie ist. Ein Schicksalsschlag ereilte sie 2007, als ihre Tochter an Leukämie verstarb, kurz vor ihrem 19. Geburtstag. „Sie war mein größtes Geschenk. Sie fehlt“, sagt Birgit Uhlworm. Damals stürzte sie sich in die Arbeit, um darüber hinwegzukommen. „Das war für mich die beste Therapie.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Kommunalpolitik hat sie seit den 1990er Jahren alles erlebt, jedenfalls glaubte Birgit Uhlworm das. Die jüngsten Auseinandersetzungen in der Stadtpolitik haben sie eines besseren belehrt. Sie drückt es wie so oft diplomatisch aus: „Es war noch nie so wenig erfreulich wie in den letzten Monaten.“ Doch entmutigen lässt sie sich davon nicht.

Zwei Seiten einer Stadt

Im Stadtrat gehört sie nicht der Mehrheit an, doch für Birgit Uhlworm ist das gar nicht entscheidend. „Wir müssen wieder ins Gespräch kommen“, sagt sie. „Das Leben ist zu kurz, als dass wir es uns schwer machen sollten.“ Das gelte auch für das Verhältnis zwischen der SVV und dem Rathaus. „Wir sind zwei Seiten dieser Stadt und gehören zusammen. Wir sind aufeinander angewiesen. Es geht nur miteinander.“

Lesen Sie auch:

Als Rathaus-Chefin würde sie danach handeln. Sie sieht es als Führungsaufgabe an, für ein Klima zu sorgen, in dem wieder mit Freude gearbeitet wird – in der Verwaltung und in der SVV. Sie ist überzeugt, dass sie das schaffen wird. Birgit Uhlworm nennt sich selbst eine Optimistin. Doch es nicht der Glaube an das Gute, der sie antreibt. Es klingt sehr entschlossen, wenn sie sagt: „Aufgeben ist für mich keine Option, das bin ich meinen Wählern schuldig.“

Von Frank Pawlowski