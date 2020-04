Corona-Krise: Zernsdorfer Hausboote schaukeln nur im Hafen

Königs Wusterhausen

Leerer Parkplatz, voller Hafen. Für diese Jahreszeit ist das ein ungewohntes Bild am Ende der Undinestraße in Zernsdorf. Aber was ist in Zeiten von Corona schon normal? Alle 47 Bungalow-Boote liegen im Hafen am Ufer des Krüpelsees fest. Der Verleih ist verboten. Die Urlauber bleiben aus.

Ostern war ausgebucht

Dabei ist das Wetter in diesen Tagen wie gemacht für einen Ausflug auf dem Wasser ins schöne Dahme-Seengebiet. Die Sonne scheint, die Temperaturen sind fast sommerlich. Schon für den Saisonstart vor zwei Wochen waren die meisten Boote vermietet, berichtet Mitarbeiter Norbert Raumer. Ostern war die gesamte Zernsdorfer Flotte ausgebucht. „Wir sind mit den Kunden in Kontakt, um Termine zu verschieben. Aber es gibt auch viele Stornierungen“, sagt er.

Der Zernsdorfer BunBo-Stationsleiter Jörg Schulze (l.) und Mitarbeiter Norbert Raumer. Quelle: Frank Pawlowski

Gerade hat Norbert Raumer ein Hausboot festgemacht, mit dem er eine Runde auf dem Wasser drehte. Er und ein Kollege nutzen die Zeit für kleinere Schönheitsreparaturen und Wartungsarbeiten. Es sind nur Feinheiten, die Boote sind in einem Tipptop-Zustand, wie Norbert Raumer betont. Alles war für den Saisonstart vorbereitet. Sogar auf Corona hatte man sich eingestellt.

Die Urlauber wäre ohne direkten persönlichen Kontakt empfangen und eingewiesen worden. Weitere Informationen zum Boot hätten sie digital abrufen können. Für alle Boote lagen Desinfektionsmittel bereit. Doch das Corona-Verbot machte eine Strich durch die Rechnung.

Durch das Tor gehen derzeit nur Mitarbeiter für Wartungsarbeiten an den Hausbooten. Quelle: Frank Pawlowski

So schaukeln die schwimmenden Ferienwohnungen leer am Steg. Durchs Fenster sind die gemachten Betten zu sehen. Die Einnahmeverluste lassen sich laut Raumer noch nicht genau beziffern. Aber sie werden enorm sein für die gesamte Hausboot-Flotte an den fünf Standorten in Brandenburg, schätzt er.

Hoffnung auf Lockerungen

Der Zernsdorfer Stationsleiter Jörg Schulze hofft, dass die Beschränkungen bald gelockert werden. „Vielleicht können wir nach Ostern schon wieder vermieten.“ Er findet, dass auch jetzt schon die Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden könnten, indem Boote zum Beispiel nur an Familien vermietet werden. „Privat darf man doch auch fahren“, sagt er.

Paulines Hafencafé neben der Marina ist ebenfalls geschlossen. Quelle: Frank Pawlowski

Paulines Hafencafé gleich neben der Marina, hübsch mit Blick auf den See gelegen, ist geschlossen. Die Ferienwohnungen darüber sind derzeit ebenfalls verwaist.

Keine Königsboote am Nottekanal

Am Nottekanal in Königs Wusterhausen hat der Bootsverleih Königsboot von Detlef Wenzel mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Die wirtschaftlichen Folgen seien für ihn eine Katastrophe. Er vermietet sonst um diese Zeit schon Kanus, Kajaks und Tretboote. Das Angebot ist beliebt, die Nachfrage auch jetzt groß. „Es rufen ständig Leute an und wollen wissen, ob sie fahren dürfen“, berichtet Wenzel. Bisher musste er das verneinen. „Wir sitzen leider in der Falle.“ Dass der Bootsverleih in Berlin erlaubt ist, in Brandenburg aber nicht, kann Detlef Wenzel nicht verstehen.

Die verwaiste Anlegestelle vom Königsboot-Verleih am Nottekanal in Königs Wusterhausen. Quelle: Frank Pawlowski

Das Brandenburger Innenministerium wies aus Anlass der Osterfeiertage darauf hin, dass die Corona-Verbote auch auf dem Wasser gelten. Innenminister Michael Stübgen ( CDU) rief dazu auf, sich daran zu halten. So sei das Paddeln und Angeln für maximal zwei Personen unterschiedlicher Hausstände erlaubt, wenn genügend Abstand gehalten wird. Nicht zulässig seien hingegen mehrere Familien auf einem Hausboot oder Floß. Wer sein Boot an einem eigenen Liegeplatz hat oder es selbstständig ins Wasser bringen kann, dürfe es nutzen. Der Bootsverleih zur Bewegung an der frischen Luft ist zulässig, nicht für touristische Zwecke wie das Übernachten. Zusammenkünfte in Vereinen sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen sind verboten.

Tretboote kommen ins Wasser

Detlef Wenzel will am Ostersamstag schon mal die Tretboote ins Wasser lassen. Ob er sie dann schon verleihen kann, will noch einmal genau prüfen. Er hofft ebenfalls auf Lockerungen nach den Feiertagen. „Dann ist der Verleih sofort offen, ich stehe bereit“, sagt er.

