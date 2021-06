Königs Wusterhausen

Bei Ausflügen auf dem Wasser sind Abenteuer und Erholung nah beieinander. Das Wasser schlägt leichte Wellen, rhythmisch taucht das Paddel immer wieder unter die Wasseroberfläche, ans Ohr dringen Vogelgezwitscher und Insektensummen, der Blick fällt auf glitzernde Seen, auf grüne Bäume oder interessante Gebäude, die am Ufer emporwachsen.

In Sachen Wassertourismus ist das Dahmeland eine der ersten Adressen in Brandenburg. 80 Kilometer Landes- und Bundeswasserstraßen können hier befahren werden. Allein Königs Wusterhausen kommt im Stadtgebiet auf rund 25 Kilometer schiffbare Gewässer – die zahlreiche Seen und Teiche, die Paddler, Tretbootfahrer, Stand-Up-Paddler und teils auch Motorbootfahrer und Segler entdecken können, sind da noch gar nicht mit einberechnet.

Zahlreiche Ausflugsziele und Touren direkt am Wasser

„Wasser ist das Hauptelement womit wir punkten können, Bootfahren und Baden ist die Attraktivität schlechthin“, sag Dana Klaus vom Tourismusverband Dahme-Seenland. Selbst Rad- und Wanderrouten führen dank des Gewässerreichtums fast immer am Wasser entlang.

Auf der Dahme bei Niederlehme – von hier aus kann man nach Neue Mühle, Zernsdorf und Senzig gelangen Quelle: Nadine Pensold

Und wer auf dem Nottekanal, der Dahme oder den Seen von Königs Wusterhausen die Stadt und seine Ortsteile einmal aus einer ganz neuen Perspektive erkunden will, der hat zahlreiche Möglichkeiten. Direkt von der Innenstadt aus kann man in kurzer Zeit mit dem Tret- oder Paddelboot zum Hafen gelangen und sich die imposanten Kräne und Gebäude aus der Nähe ansehen.

Mit dem Boot Richtung Senzig oder nach Berlin

Vom Nottekanal geht es dann auf die Dahme flussaufwärts Richtung Schleuse Neue Mühle über den Krimnicksee und den Krüpelsee nach Zernsdorf oder Senzig. Kurz nach dem Hafen kann man sich aber auch flussabwärts halten und so nach Berlin, vorbei an Wildau, Zeuthen und Eichwalde, gelangen.

Auf dem Nottekanal kann man direkt durch den Hafen paddeln. Quelle: Nadine Pensold

Direkt von der Schlossstraße aus kann man aber auch ins Grüne Richtung Westen paddeln und über den Nottekanal die Stadt Mittenwalde oder den Motzener See erreichen.

Tourenanbieter und Bootsverleihe in Königs Wusterhausen Bootsverleih Wernsdorf, Jovestraße 4, 0160 92582612 Königsboot, Schlossstraße 5-6, Verleih von Tretboote, Kajaks und Kanadier, www.koenigsboot.de outdoor Vagabunden, Kurse und Touren mit Kajaks und Kanadiern, Schlossstraße 7, www.outdoorvagabunden.de Strandbad Neue Mühle, Verleih von Ruderbooten, Küchenmeisterallee 33, 03375 290199 Bunbo Hausboot-Charter, Undinestraße 1 in Zernsdorf, www.bunbo.de Rundfahrten „MS Fritze“, Touren mit Wasserkremser, Werftstraße 58 in Senzig, 03375/901454, 0160 2781257 Kolula, Automatische Ausleihstation für Stand-Up-Paddling, Niederlehmer Chaussee 15 in Wernsdorf, www.kolula.de

„Eine beliebte Strecke ist auch die ,Kleine Umfahrung’“, sagt Dana Klaus. Die 14 Kilometer lange Rundtour kann man zum Beispiel in Wernsdorf beginnen. Von dort geht es über den Krossinsee, den Großen Zug den Zeuthener See und den Seddinsee zum Oder-Spreekanal zurück zum Wernsdorfer See.

Lesen Sie auch:

Auch lange Wasserwanderungen sind problemlos von Königs Wusterhausen aus möglich – schließlich liegt die Rundfunkstadt direkt an der Bundeswasserstraße die an den etwa 55 Kilometer entfernten Scharmützelsee führt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Mellensee (ca. 22 Kilometer) Teupitz (ca. 35 Kilometer), Fürstenwalde (ca. 38 Kilometer) können direkt angepaddelt werden. Ein eigenes Boot ist gar nicht notwendig, bei mehreren Anbietern können Paddel-, Ruder- und Tretboote ausgeliehen werden.

Von Nadine Pensold