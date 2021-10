Zeesen

Auf dem ehemaligen Newtopia-Gelände im Königs Wusterhausener Ortsteil Zeesen ist am Montagnachmittag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Eine dicke schwarze Rauchwolke war weithin zu sehen. Die 50 mal 20 Meter große Halle stehe voll in Flammen, erklärte die Leitstelle auf MAZ-Anfrage. Das Dach sei eingestürzt.

Lagerhalle auf ehemaligem Newtopia-Gelände in Flammen Quelle: Gerlinde Irmscher

Der Alarm ging um 16.40 Uhr ein Die Feuerwehr aus Königs Wusterhausen ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Anwohner in der Umgebung wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Lagerhalle auf ehemaligem Newtopia-Gelände in Zeesen (Königs Wusterhausen) in Flammen, Feuerwehr im Großeinsatz Quelle: Gerlinde Irmscher

Was sich in der Lagerhalle befand, ist derzeit noch nicht bekannt.

