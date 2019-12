Brückenstraße und Gerichtsstraße wieder freigegeben

Königs Wusterhausen

Knapp zwei Wochen lang war das Verkehrschaos in Königs Wusterhausen perfekt. Seit Donnerstag rollt der Verkehr wieder in alle Richtungen. Königs Wusterhausens Bürgermeister hat nach rund zehnmonatiger Bauzeit die Brückenstraße wieder freigegeben. Damit können Fahrzeuge zwischen Wildau und Königs Wusterhausen wieder in beide Richtungen fahren. Gleichzeitig wurde auch die Gerichtsstraße wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Brückenstraße war auf rund 300 Metern, im Bereich von der Gerichtsstraße bis Höhe der Straße Weg am Krankenhaus, neu gebaut worden. Im Zuge der Baumaßnahme wurde ein neuer Regenwasserkanal einschließlich der Straßenabläufe verlegt.

Neue Regenwasseranlage

Desweiteren wurde eine Sedimentationsanlage zur Reinigung des Regenwassers vor der Ableitung in den Nottekanal neu gebaut. Zudem wurden an der Brückenstraße beidseitig die Gehwege mit einer Breite von drei Metern erneuert und eine Querungshilfe im Bereich der neuen Bushaltestelle errichtet.

Der Landesbetrieb Straßenwesen hatte darüber hinaus in den vergangenen Tagen auf der Gerichtsstraße von der Einmündung zur Brückenstraße bis zum Kreisverkehr die schadhafte Asphaltoberfläche erneuert. Dabei wurde die Einmündung der Max-Werner-Straße auf etwa 35 Metern mit ausgebaut.

Die Gesamtbaukosten liegen bei rund 1,5 Millionen Euro für den Straßenbau, Regenwasserkanal und die Sedimentationsanlage. Für die Planung wurden etwa 56.000 Euro ausgegeben. Der Anteil der Stadt Königs Wusterhausen beträgt rund 650.000 Euro, den Rest übernimmt der Landesbetrieb Straßenwesen.

Von MAZ-online