Königs Wusterhausen

Derweil Museen und sonstige Ausstellungsorte noch geschlossen sind, kommen Patienten der Augenklinik von Jürgen Schönewolf in Königs Wusterhausen dennoch in den Genuss, Kunst betrachten zu können. Mehrmals im Jahr kuratiert der Kulturwissenschaftler Thomas Kumlehn, der sich unter anderem um Künstlernachlässe in Brandenburg kümmert, neue Ausstellungen. Zuletzt wurde hier ein Einblick in das Werk der in Blankenfelde lebenden Künstlerin Roswitha Grüttner geboten. Ab der kommenden Woche dann wird Gerhard Preuß vorgestellt.

Bekanntes aus Schul- und Sachbüchern

Dafür arbeitet Kumlehn eng mit Preuß’ Nichte Anne Preuß zusammen. Sie kümmert sich um den Nachlass des 2014 verstorbenen Grafikdesigners. Sie wird die Ausstellung dann ab Ende April in ihrer Galerie in Potsdam-Eiche zeigen. „Seine Illustrationen sind sehr leicht zu erinnern“, sagt Thomas Kumlehn. Und tatsächlich: Ein Blick in das breite Oeuvre des Mannes offenbart viel Bekanntes, denn in der DDR prägten seine Illustrationen zahlreiche Schulbücher, Kinderbücher, Fachbücher, aber auch Belletristik und Lyrikbände. Gerhard Preuß wurde 1935 geboren. Er wirkte lange auch als Dozent an der Kunsthochschule Weißensee. Er gestaltete auch Plakate oder Briefmarken. Zahlreiche seiner Originalentwürfe für Buchillustrationen befinden sich heute als Dauerleihgabe in der Staatsbibliothek. Einige können nun aber in Königs Wusterhausen vorgestellt werden.

Nach Anfrage können sich auch andere Interessierte die Ausstellung in der Köpenicker Straße 29 ansehen. Am besten dafür einen Termin direkt in der Augenklinik unter der Telefonnummer 0 33 75/56 97 20 vereinbaren.

Von Karen Grunow