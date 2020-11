Königs Wusterhausen

Über Grüße zum bundesweiten Vorlesetag, der immer am dritten Freitag im November veranstaltet wird, konnten sich sieben Kitas im Stadtgebiet freuen. Da der Vorlesetag in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden konnte, die traditionellen Lesungen in den Kitas ausfielen, haben sich die Mitglieder der SPD-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung Königs Wusterhausen etwas einfallen lassen. Jedes der sieben Mitglieder kaufte auf eigene Kosten einen Büchergutschein bei der Stadtbuchhandlung Radwer, um diesen dann persönlich in den Kitas abzugeben. So überreichte Ina Engel ihren Gutschein in der Kindertagesstätte Waldhaus in Kablow.

„Ich hoffe, dass Ihnen der Gutschein für kommende Leseabenteuer hilft und darüber hinaus auch die Anerkennung zeigt, die Sie alle verdienen. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie die Kinder Ihnen gebannt und mit leuchtenden Augen zuhören, wenn Sie ihnen die neuen Bücher vorlesen“, sagt Ina Engel und auch, dass sie im nächsten Jahr zum Vorlesetag gerne vorbeikommen möchte, um den Mädchen und Jungen persönlich vorzulesen.

Den Alltag schön gestaltet

Gleichzeitig bedankte sie sich bei Kita-Leiterin Melanie Zimmermann, dass sie es mit ihrem Team trotz der vielen herausfordernden und auch unangenehmen Einschränkungen geschafft habe, den Kindern in der Einrichtung den Alltag so schön wie möglich zu gestalten. „Mit viel Mühe, Engagement und Einfühlungsvermögen gehen Sie jeden Tag in die Kita, um mit den Kindern den Tag zu meistern und ihnen viele tolle Momente zu bescheren. Dafür möchten wir uns ausdrücklich bedanken“, sagt Ina Engel.

Bei der Übergabe war die Freude der Kita-Leiterin zu spüren. „Das ist eine total schöne Sache und ich werde den Gutschein gleich nutzen, um für unsere Kinder schöne neue Bücher zu kaufen“, sagte Melanie Zimmermann.

Von Gerlinde Irmscher