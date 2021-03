Königs Wusterhausen

Die SVV-Mehrheit, die den Bürgerentscheid zur Abwahl von Swen Ennullat (FWKW) unterstützt, hat sich nun erstmals zu einem möglichen Nachfolgekandidaten geäußert. Am Montagabend verschickte das „Bündnis 21“, wie sich der Zusammenschluss aus SPD, CDU, Linken, Grünen, Wir für KW/BVO und den fraktionslosen Stadtverordneten Dirk Marx und Stefan Lummitzsch inzwischen nennt, dazu eine Pressemitteilung. Zentrale Aussagen: Als künftiger Rathausschef komme nach einer Abwahl Ennullats nur „ein überparteilicher, parteiloser, unbelasteter Kandidat/in infrage“. Deshalb stehe keiner der Stadtverordneten aus dem Bündnis für eine Kandidatur bereit.

Man wolle aber im Falle der Abwahl einen gemeinsamen Kandidaten präsentieren, der diese Kriterien erfüllt. Entsprechende Gespräche wurden geführt. Nur den Namen verrät das Bündnis nicht.

Über Alternativen wird seit Wochen öffentlich spekuliert

Dabei wird die Frage, wer die Alternative sein soll, in Königs Wusterhausen schon diskutiert, seit im Dezember das Abwahlbegehren öffentlich wurde. Das Bündnis hatte sich dazu aber stets bedeckt gehalten. Das hatte Raum für Spekulationen gelassen. In sozialen Netzwerken wurden deshalb wiederholt Namen von beteiligten Stadtverordneten wie Ex-Bürgermeister-Kandidat Georg Hanke (SPD) oder die SVV-Vorsitzende Laura Lazarus (CDU) ins Spiel gebracht. Unterstützer des Bürgermeisters argumentieren auch, es gehe den Mitgliedern des Bündnisses bei dem Bürgerentscheid vor allem darum, eigene Karrierepläne zu verfolgen. An anderer Stelle wird auch die Befürchtung geäußert, das ohnehin schon herrschende Chaos könne nach der Abwahl noch größer werden.

Dem will das Bündnis nun offenbar entgegenwirken. Man wolle den Wählern die Sicherheit geben, dass „inhaltlich und auch personell ein Neuanfang“ unterstützt werde. Dafür, dass dennoch kein Name präsentiert wird, nennt Ludwig Scheetz, Fraktionsvorsitzender der SPD, zwei Gründe: Zum einen liege der Fokus nach wie vor auf dem Bürgerentscheid, sagt er. „Mit einem Namen würden wir suggerieren, dass es um eine Stichwahl zwischen zwei Kandidaten geht. Tatsächlich geht es am Sonntag aber nur um die Bewertung, ob Swen Ennullat geeignet für das Amt des Bürgermeisters ist oder nicht.“

Kandidat soll geschützt werden

Ein zweiter Aspekt sei aber auch, dass der mögliche Kandidaten geschützt werden soll. „Das Klima in der Stadt ist zunehmend angespannt, die Debatte wird mit teils heftigen persönlichen Angriffen geführt“, so Scheetz. „Wenn wir da jetzt mit einem Namen an die Öffentlichkeit gehen würden, dann würde dieser in der gleichen Intensität angegriffen und möglicherweise beschädigt werden. Das wollen wir nicht.“

Plakate zur Abwahl des Bürgermeisters in KW Quelle: Gerlinde Irmscher

Tatsächlich nutzten beide Seiten zuletzt jede Möglichkeit, für ihre jeweilige Position zu werben, und beide Seiten gehen dabei auch wenig zimperlich zur Sache. Vermehrt kommt es zu Beleidigungen, öffentlichen Behauptungen und Unterstellungen, von denen einige auch noch Strafverfolgungsbehörden beschäftigen dürften.

Scheetz: „lediglich ein Wahlvorschlag“

In diese Auseinandersetzung werde das Bündnis niemanden ohne Not ziehen – zumal es sich bei dem gemeinsamen Kandidaten auch nicht um die einzig mögliche Alternative zu Ennullat handele. „Was danach kommt, ist völlig offen, weil bei einer Bürgermeisterwahl jeder kandidieren kann. Wir würden lediglich einen Wahlvorschlag unterbreiten“, so Scheetz.

Am kommenden Sonntag, 7. März, sollen die Königs Wusterhausener Bürger über die politische Zukunft von Bürgermeister Swen Ennullat entscheiden. Sie stimmen darüber ab, ob Ennullat nach dreieinhalb Jahren im Amt abgewählt werden soll oder nicht. Die reguläre Amtszeit des Bürgermeisters endet im Herbst 2025.

Von Oliver Fischer