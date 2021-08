Königs Wusterhausen

Wiesenhof in Niederlehme darf die Schlachtkapazität nicht erweitern. Der Naturschutzbund hat das gerade vor Gericht erstritten. Das ist auch ein großer Sieg für die kleine Königs Wusterhausener Bürgerinitiative „KW stinkt’s“. Warum das so ist, sagt Architektin Gudrun Eichler, 60, von der BI im MAZ-Gespräch.

Wie David gegen Goliath: Eine kleine BI mit 25 Mitstreitern bietet einem Großkonzern mit Milliarden-Umsatz, zu dem Wiesenhof und die Märkische Geflügelhof-Spezialitäten GmbH MGS in Niederlehme gehören, erfolgreich die Stirn. Wie fühlt sich das an?

Gudrun Eichler: Das ist natürlich ein Wahnsinnserfolg für uns. Wir freuen uns riesig darüber. Aber das war ein langer, harter Kampf.

Worum genau wurde gestritten?

Die Firma MGS in Niederlehme erhöhte die Schlachtkapazität zwischenzeitlich von 120.000 auf 160.000 Hühner täglich, zunächst drei Jahre illegal, ab November 2018 mit Genehmigung des Landesumweltamtes. Der Nabu klagte mit unserer Unterstützung dagegen. Aus unserer Sicht hätte die Genehmigung aus mehreren Gründen nicht erteilt werden dürfen, ein Hauptgrund ist die rechtswidrige und damit fehlende Erlaubnis für die massive Entnahme von Grundwasser. Das sah das Gericht jetzt genauso.

Eine Demo gegen Wiesenhof in Königs Wusterhausen Quelle: Oliver Fischer

Wie war die BI beteiligt?

Wir sammelten Geld für die Klagen des Nabu. Wir sind sprichwörtlich mit dem Hut rumgegangen. Es gab kleine Spenden von zwei Euro, aber auch große Beträge. Anwälte und Gutachten mussten bezahlt werden. An dieser Stelle geht der Dank an unsere Unterstützer. Zum Glück mussten wird nicht aufgeben. Aber es war nicht nur ein finanzieller Kraftakt, sondern auch eine Menge Arbeit für uns in der Freizeit. So haben wir alleine 5000 Seiten Akten des Immissionschutzverfahrens gewälzt.

Ist die Erweiterung in Niederlehme damit vom Tisch?

Erst einmal ja. Das Unternehmen musste die Schlachtungen nach einem ersten Gerichtsbeschluss vor einigen Monaten schon wieder zurückfahren, das wurde jetzt in zweiter und letzter Instanz bestätigt.

MGS-Geschäftsführer Gerhard Heil teilte auf MAZ-Anfrage mit, das Unternehmen akzeptiere das Urteil und schlachte im Rahmen der Genehmigung. Demnach bleibt es künftig bei der Kapazität von 120.000 Hühnern. Die BI hätte ihr Ziel erreicht, eine Erweiterung zu verhindern.

Wir wissen noch nicht, ob es in eine neue juristische Runde geht. Das Unternehmen könnte auch einen völlig neuen Antrag für die Kapazitätserweiterung stellen, der aus unserer Sicht aber schon heute zum Scheitern verurteilt wäre. Aber wenn es dabei bleibt, haben wir unser Hauptziel erreicht, das stimmt. Unser Fokus ist jetzt erst einmal auf den Landkreis Dahme-Spreewald gerichtet. Deren Untere Wasserbehörde entscheidet über die Widersprüche zu den rechtswidrigen Grundwasserbescheiden. Eine neue wasserrechtliche Genehmigung darüber, wie viel Grundwasser der Schlachtbetrieb entnehmen darf, kann er ohne Öffentlichkeitsbeteiligung nicht erteilen. Das steht auch im Gerichtsbeschluss und das würden wir sofort angreifen.

Warum ist Ihnen die Wasserfrage so wichtig?

Weil das ein zentraler Punkt ist. Es geht um die Frage, ob das Unternehmen massiv Grundwasser für die Produktion entnehmen kann, statt kostenpflichtiges Trinkwasser zu beziehen. Wir glauben, dass hier aus Profitgründen die Umwelt geschädigt wird.

Also ist die Arbeit der BI noch nicht zu Ende?

Nein, wir werden da weiter genau hinschauen. Und wir wissen ja auch nicht, welche juristische Hintertür Wiesenhof nun wieder öffnet.

Protestaktion vor den Ställen von Wiesenhof in Zernsdorf. Quelle: privat

Der Fraktionschef von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag, Benjamin Raschke, bezeichnete Wiesenhof als „kein zuverlässiges Unternehmen in der Region“. Sehen Sie das auch so?

Wir haben Wiesenhof beim Tauziehen um die Erweiterung der Schlachtkapazitäten so erlebt.

Der Niederlehmer Schlachtbetrieb ist mit 700 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber der Region. Es gab die Sorge, dass der Standort möglicherweise gefährdet ist, wenn nicht mehr Hühner geschlachtet werden. Nehmen die BI und der Nabu das in Kauf?

Uns wurde vorgeworfen, die Existenz des Niederlehmer Unternehmens zu gefährden. Ich persönlich bin regelrecht angefeindet worden, in einem Fall musste ich mich sogar juristisch dagegen wehren. Inzwischen nehme ich die Beschimpfung „radikale Ökoarchitektin“ als Kompliment. Die MGS gilt als großer und wichtiger Arbeitgeber in Königs Wusterhausen. Wir haben gehofft, dass so ein großer Konzern der PHW-Gruppe, zu dem MGS gehört, profitabel sein kann, ohne unser aller wichtigstes Schutzgut Grundwasser zu plündern. Offenbar ist das in dem umkämpften Markt um Billigfleisch leider nicht möglich. Das ist ein Systemfehler, mit dem wir die Umwelt ruinieren. Aber wir hören den Hilfeschrei unserer Erde, auf den wir hier vor unserer Haustür antworten.

Das Motto „KW stinkt’s“ würde auch zu anderen Themen passen, bei denen KWer nach Ihrer Ansicht eingreifen müssen. Was könnte das sein?

Einige unserer Mitglieder, ich auch, sind im Königs Wusterhausener Umweltkreis aktiv. Da kümmern wir uns gerade um den Baumbestand in der Stadt, wir wollen ihn erhalten. Bei immer neuen Bauvorhaben, wie dem Sandpistenausbau, ist das eine Herausforderung, es gibt hier viel zu tun. Wir hoffen da auf die offenen Fenster und Türen, die die neue Bürgermeisterin versprochen hat.

Von Frank Pawlowski